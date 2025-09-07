Loại trừ khả năng có người phóng hoả bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy

Ngay sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Công an Hà Nội lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, bước đầu loại trừ nguyên nhân do con người tác động.

Tối 7/9, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà. Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng không phải do có người tác động.

Lúc 13h02 ngày 30/8, sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội huy động nhiều xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe cứu thương, ca nô cùng phối hợp với công an phường và công ty môi trường tổ chức dập lửa.

Đến 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế và hoàn toàn dập tắt lúc 13h45. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 300m2, làm hư hỏng hơn 500 xe máy các loại.

Hàng trăm xe máy cháy rụi dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội lấy lời khai nhân chứng, rà soát camera, trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định hiện trường và nguyên nhân cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng loại trừ nguyên nhân vụ hỏa hoạn do con người tác động, đồng thời xác định điểm xuất phát cháy cách trụ T2 khoảng 4,3m và cách mép đường khoảng 1,8m.

Các sản phẩm cháy đã được thu giữ, niêm phong để phục vụ giám định làm rõ nguyên nhân.

Công an thành phố đang phối hợp Sở Xây dựng đánh giá ảnh hưởng đến kết cấu cầu Vĩnh Tuy, thống kê, giám định thiệt hại về phương tiện và công trình.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy cùng trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan đang được các cơ quan chuyên môn làm rõ.

Ngày 5/9, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn nêu trên đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội và Công an các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Nội và các đơn vị có liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên; tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/9.