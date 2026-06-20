Hà Lan 4-1 Thụy Điển: Đại diện Bắc Âu sụp đổ

Ngay đầu hiệp hai, Cody Gakpo, tiền đạo đang khoác áo Liverpool ghi cú đúp để gia tăng cách biệt lên 4 bàn cho Hà Lan trước Thụy Điển tại bảng F.

Sân vận động Houston sẽ trở thành tâm điểm của bảng F World Cup 2026. Cả hai đội đều có cơ hội vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu bảng nếu giành chiến thắng sau màn trình diễn khá tốt ở lượt trận mở màn.

Hà Lan bước vào trận đấu với đôi chút tiếc nuối sau khi đánh rơi chiến thắng trước Nhật Bản. Đội bóng của HLV Ronald Koeman từng dẫn trước đối thủ 2-1 ở những phút cuối nhưng cuối cùng phải chấp nhận kết quả hòa 2-2. Trận hòa này khiến "Oranje" buộc phải giành 3 điểm trước Thụy Điển nếu không muốn rơi vào tình thế khó khăn trước lượt trận cuối cùng.

Dù chưa có khởi đầu hoàn hảo, Hà Lan vẫn sở hữu phong độ rất đáng nể tại World Cup. Kể từ thất bại trong trận chung kết năm 2010 trước Tây Ban Nha, họ đã trải qua 13 trận bất bại liên tiếp tại giải đấu (không tính loạt sút luân lưu), với 8 chiến thắng và 5 trận hòa. Thầy trò Koeman đang hướng tới việc thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử đội tuyển.

Trong khi đó, Thụy Điển tạo ra màn ra mắt đầy ấn tượng khi vùi dập Tunisia 5-1. Hàng công bùng nổ giúp đội bóng Bắc Âu có khởi đầu mạnh mẽ nhất tại World Cup trong nhiều thập kỷ, khi họ đang hướng tới việc toàn thắng hai trận đầu tiên ở giải đấu lần đầu tiên kể từ năm 1958, năm họ lọt vào trận chung kết trên sân nhà.

Tuy nhiên, thử thách dành cho Thụy Điển là không hề nhỏ. Lịch sử đối đầu với các đội bóng châu Âu tại vòng bảng World Cup không ủng hộ họ khi chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất, bên cạnh hai trận hòa và bốn thất bại.

Những cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển thường diễn ra chặt chẽ. Hai lần gặp nhau trước đây tại World Cup hoặc Euro chỉ có tổng cộng 77 cú sút nhưng không xuất hiện bất kỳ bàn thắng nào. Đáng nhớ nhất là cuộc chạm trán tại World Cup 1974, nơi Johan Cruyff tạo nên dấu ấn với pha xoay người kinh điển mang tên ông.