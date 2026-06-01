Diễn biến Đức vs Bờ Biển Ngà

3h rạng sáng 21/6, Đức đối đầu Bờ Biển Ngà ở trận đấu thuộc bảng E, World Cup 2026.

Đức và Bờ Biển Ngà sẽ có cuộc chạm trán đáng chú ý tại Toronto trong khuôn khổ bảng E World Cup 2026, với mục tiêu chung là giành trọn 3 điểm để sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Đức bước vào cuộc đối đầu này với sự tự tin rất cao sau màn hủy diệt Curacao 7-1. Đây là chiến thắng thứ mười liên tiếp của "Die Mannschaft", đồng thời giúp họ tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công đáng sợ tại giải đấu năm nay. 7 bàn thắng trước Curacao cũng đưa Đức trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup với tổng cộng 239 pha lập công.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng, Đức đang quyết tâm thay đổi hình ảnh của mình. Hàng công đang là điểm tựa lớn khi họ ghi ít nhất ba bàn trong sáu trên mười trận thắng gần nhất. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề đáng lo khi đội bóng của HLV Julian Nagelsmann đã không thể giữ sạch lưới trong bảy trận World Cup gần đây, chuỗi trận dài nhất kể từ năm 1970.

Bên kia chiến tuyến, Bờ Biển Ngà cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ecuador 1-0. Dù chiến thắng chưa thực sự thuyết phục, nhưng kết quả này nối dài chuỗi trận thắng của “Những chú voi” lên con số 4. Đáng chú ý, 3 trong số đó đến trước những đội bóng nằm trong top 25 bảng xếp hạng FIFA, cho thấy đại diện châu Phi hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Trong lịch sử, Đức và Bờ Biển Ngà mới chỉ gặp nhau một lần, với kết quả hòa 2-2 trong trận giao hữu năm 2009. Đức có thành tích rất tốt trước các đội bóng châu Phi tại World Cup khi chỉ thua một lần trong 8 trận, trong khi Bờ Biển Ngà vẫn đang tìm kiếm chiến thắng thứ hai trước các đại diện châu Âu tại sân chơi lớn nhất hành tinh.