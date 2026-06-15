Hà Lan 2-1 Nhật Bản: Bàn thắng liên tiếp

3h ngày 15/6, Hà Lan, Nhật Bản cống hiến hiệp hai sôi động với 3 bàn thắng tại bảng F, World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.

Chỉ có hai đội tuyển sở hữu tỷ lệ chiến thắng tại World Cup cao hơn Hà Lan, nhưng lịch sử vẫn chưa một lần gọi tên họ ở vị trí cao nhất. Hành trình chinh phục chiếc cúp danh giá lần này sẽ bắt đầu bằng cuộc đối đầu đầy hứa hẹn với Nhật Bản, đội bóng đang nổi lên như một trong những “kẻ chuyên gây sốc” trước các ông lớn châu Âu.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, Hà Lan đang cho thấy sự ổn định đáng kể. "Oranje" đã vượt qua vòng loại World Cup với thành tích bất bại, giành 6 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi tới 27 bàn thắng và chỉ nhận 4 bàn thua. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng áo cam tự tin hướng đến giải đấu lớn.

Lịch sử World Cup cũng đang đứng về phía Hà Lan. Họ chỉ thua một trận mở màn tại vòng chung kết kể từ năm 1938, đồng thời sở hữu chuỗi 16 trận bất bại ở vòng bảng kể từ năm 1994, thành tích dài nhất trong số các đội tham dự giải đấu hiện tại. Tuy nhiên, thử thách dành cho họ lần này không hề đơn giản.

Nhật Bản bước vào World Cup với phong độ cực kỳ ấn tượng. Là đội đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết, “Samurai xanh” đã thắng cả 6 trận giao hữu gần nhất, trong đó có những chiến thắng đáng chú ý trước Brazil với tỷ số 3-2 và Anh với tỷ số 1-0.

Dù chưa từng vượt qua vòng tứ kết sau 8 lần tham dự World Cup, Nhật Bản đang cho thấy họ đủ khả năng tạo nên bất ngờ. Tại World Cup 2022, đội bóng châu Á từng đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha ở vòng bảng, đồng thời bất bại trước các đối thủ châu Âu trong thời gian thi đấu chính thức.

Trong lịch sử đối đầu, Hà Lan vẫn chiếm ưu thế khi Nhật Bản chưa từng đánh bại họ sau 3 lần gặp nhau, bao gồm thất bại 0-1 tại World Cup 2010. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Nhật Bản khiến trận đấu mở màn này trở thành bài kiểm tra thực sự dành cho "Oranje".