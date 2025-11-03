H’Hen Niê xin lỗi

H'Hen Niê thừa nhận vợ chồng cô thiếu sót dẫn đến ồn ào những ngày qua. Hoa hậu xin lỗi và hứa rút kinh nghiệm.

Sau tranh cãi liên quan đến việc lấy sữa mẹ pha cà phê mời bạn uống của ông xã Tuấn Khôi, sáng 3/11, H’Hen Niê lên tiếng xin lỗi.

“Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video. Hy vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”, hoa hậu mở đầu bài đăng.

H'Hen Niê lên tiếng sau khi vướng tranh cãi. Ảnh: FBNV.

H’Hen Niê giải thích trong lần đầu làm cha mẹ, vợ chồng cô còn bỡ ngỡ với mọi điều dẫn đến có những thiếu sót. Do đó, nàng hậu mong công chúng có thể thông cảm sau những tranh cãi thời gian qua. Vợ chồng H’Hen Niê đã nói chuyện với nhau và ghi nhận những góp ý của mọi người, thừa nhận sai lầm của bản thân.

“Hen cũng xin lỗi vì bài đăng trước đó. Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng”, hoa hậu nhấn mạnh.

H’Hen Niê thừa nhận vợ chồng cô đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin lên mạng xã hội. Cả hai coi sự việc lần này là bài học quý giá trong hành trình làm cha mẹ. Hoa hậu hứa rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong hành động, lời nói.

Hôm 1/11, Tuấn Khôi gây tranh cãi khi đăng clip lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê cho bạn uống. Trong đoạn clip, Tuấn Khôi lấy phần sữa thừa trong bình của con pha với cà phê. Kèm theo clip, Tuấn Khôi viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Theo như clip, Tuấn Khôi không chia sẻ với những người bạn việc cốc cà phê được pha như thế nào.

Sau đó, H’Hen Niê chia sẻ clip kèm theo bài đăng: "Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc".

Ở phần bình luận, cô viết: "Ở nước ngoài các anh chồng cũng hay lấy sữa vợ dư pha cà phê đó. Chắc ảnh xem nhiều nên mê rồi. Anh bảo chờ ngày em dư sữa anh sẽ không đặt sữa bò nữa. Nên anh hào hứng lắm".

Các bài đăng của H’Hen Niê và chồng cô lập tức gây tranh cãi, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng hành động đùa của ông xã H’Hen Niê là kém duyên.

Sau khi nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, H’Hen Niê đã xóa bài đăng. Cô bày tỏ xin lỗi vì khiến mọi người thấy khó chịu: “Cảm ơn cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc đến Hen”. Sau đó, ông xã H’Hen Niê xin lỗi đồng thời gỡ bỏ video gây tranh cãi.