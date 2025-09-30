H'Hen Niê cho biết sau khoảng 10 ngày sinh con, cô giảm được 9 kg, sức khỏe, tinh thần ổn định, ăn ngủ tốt.

Ngày 30/9, H'Hen Niê chia sẻ cô giảm được 9 kg sau 10 ngày sinh con. Kèm theo đó, hoa hậu đăng tấm ảnh khoe eo. Trong hình, vòng eo của cô thon gọn và được nhiều tài khoản mạng nhận xét là trông như chưa sinh em bé.

H’Hen Niê cũng cho biết cô phục hồi sức khỏe tốt. Mọi chỉ số từ huyết áp, sản dịch, sự co hồi của tử cung, nhiệt độ cơ thể đến tinh thần của hoa hậu đều được theo dõi kỹ lưỡng mỗi ngày. ​H’Hen Niê ngủ ngon, sâu giấc, trung bình 8 tiếng vào ban đêm và còn có những giấc ngủ ngắn cùng con vào ban ngày.

H'Hen Niê giảm 9 kg sau 10 ngày sinh con. Ảnh: FBNV.

“​Hành trình cân nặng của mẹ thật diệu kỳ: lúc mang thai là 59 kg, lên bàn sinh là hơn 70 kg và giờ đây, sau hơn 10 ngày, mẹ đã ở mốc 61 kg”, H'Hen Niê cho biết.

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào 20/9. Sau đó, cô được ông xã và gia đình chăm sóc tận tình.

Thời điểm đón con đầu lòng, hoa hậu hạnh phúc chia sẻ: "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Cả nhà ơi, mẹ tròn con vuông rồi ạ. ​Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh".

Trong khi đó, chồng H’Hen Niê là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhắn nhủ bà xã: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn sức lực và sự dũng cảm để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ oà cảm xúc".