Gyökeres đến Arsenal - bom tấn hay cú lừa?

“Pháo thủ” đã thử nghiệm Gabriel Jesus, đôi lúc đẩy Kai Havertz lên đá số 9 ảo, nhưng vẫn thiếu một sát thủ đúng nghĩa. Và giờ đây, Viktor Gyökeres - chân sút đang làm mưa làm gió tại Sporting CP - được chọn để trở thành lời giải.

Mùa giải 2024/25, Gyökeres ghi tới 39 bàn ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, vượt xa mọi chân sút tại 8 giải đấu hàng đầu châu Âu. Nếu chỉ xét về số liệu, anh chính là “máy ghi bàn” mà Arsenal khao khát bấy lâu. Nhưng liệu những con số này có phản ánh đúng thực lực của tiền đạo người Thụy Điển, đặc biệt khi môi trường Premier League khắc nghiệt hơn rất nhiều?

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal hiếm khi đầu tư mạnh tay cho vị trí trung phong. Tính đến trước mùa hè này, tổng chi cho các cầu thủ chơi ở hàng công (3 vị trí phía trên) mới là 75 triệu bảng, trong đó 45 triệu bảng dành cho Gabriel Jesus (từ Man City). Havertz tiêu tốn 65 triệu bảng, nhưng anh vốn xuất phát là một tiền vệ tấn công, chỉ được thử nghiệm đá cắm trong bối cảnh thiếu lựa chọn.

Con số này trở nên khiêm tốn nếu so với các đối thủ cạnh tranh như Manchester City hay Liverpool - những đội sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho một trung phong như Haaland hay Darwin Nunez. Do đó, thương vụ 63,8 triệu bảng (55,1 triệu bảng + 8,7 triệu bảng phụ phí) dành cho Gyökeres là động thái quyết liệt hiếm thấy từ “Pháo thủ”.

Gyökeres không chỉ là “số 9 thuần” mà còn sở hữu phong cách trái ngược hoàn toàn với Jesus hay Havertz. Anh cao 1,87 mét, thể hình vạm vỡ, lối chơi trực diện, tốc độ và khả năng bứt phá mạnh mẽ. Tại Primeira Liga, anh nằm trong nhóm 3 cầu thủ có số lần dẫn bóng tiến về phía trước (progressive carries) nhiều nhất, trung bình đưa đội bóng tiến 53 mét mỗi trận - cao hơn Jesus (48 mét) và Havertz (40 mét).

Adi Viveash, HLV từng làm việc với Gyökeres tại Coventry, miêu tả anh là “một cỗ máy chạy” với sức bền và tốc độ khó tin. “Các tiền đạo khác có thể chạy nước rút 3-4 lần mỗi trận, còn Gyökeres thì làm điều đó 12-14 lần”, Viveash chia sẻ.

Số liệu càng chứng minh điều này. Mùa 2024/25, Gyökeres ghi 23 bàn từ các tình huống phản công nhanh, một con số khổng lồ nếu so với hệ thống tấn công của Arsenal, đội chỉ đứng thứ 6 từ dưới lên về số cú sút từ các pha phản công trong Premier League mùa trước.

Anh không ngại va chạm, thích lao thẳng vào khoảng trống phía sau hàng thủ. Matty Godden, đồng đội cũ ở Coventry, nói: “Nếu bạn cho Vik nửa sân trống phía sau, bạn sẽ không bao giờ đuổi kịp anh ta”.

Tuy nhiên, việc Gyökeres ghi bàn ầm ầm ở Bồ Đào Nha vẫn khiến nhiều chuyên gia nghi ngờ. Theo Opta, Primeira Liga chỉ đứng thứ 8 về chất lượng trong hệ thống giải đấu hàng đầu thế giới, thậm chí dưới cả Championship của Anh - nơi Gyökeres từng ghi 40 bàn sau 97 trận cho Coventry.

Trong số 27 bàn không tính phạt đền mùa trước của Gyökeres, hơn một nửa đến từ 4 đội cuối bảng. Sự so sánh với Darwin Nunez là điều không tránh khỏi: tiền đạo người Uruguay từng ghi 26 bàn cho Benfica nhưng sau 3 mùa tại Liverpool vẫn chưa đạt lại con số đó.

Tuy nhiên, cũng có những ví dụ thành công từ Primeira Liga như Raul Jimenez (tỏa sáng ở Wolves) hay Evanilson (Porto đến Bournemouth). Vấn đề là Gyökeres đến Arsenal với mức giá cao và kỳ vọng lớn – điều có thể trở thành áp lực khủng khiếp.

Gyökeres không chỉ nổi bật ở kỹ năng mà còn có cá tính mạnh. Ở Coventry, anh từng đòi sắp xếp buổi tập theo ý muốn, “cứng đầu” nhưng luôn cháy hết mình. Việc từ chối tập trung trước mùa giải với Sporting để thúc đẩy thương vụ đến Arsenal cho thấy cái tôi lớn của tiền đạo này.

Arteta, người nổi tiếng khắt khe trong quản lý phòng thay đồ, sẽ cần kiểm soát tính cách ấy. Nếu hòa hợp, Gyökeres có thể trở thành trung phong mà Arsenal thiếu bấy lâu. Nhưng nếu xảy ra xung đột, thương vụ này dễ trở thành “quả bom nổ chậm”.

Arsenal đã nhiều lần hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League chỉ vì thiếu một số 9 “sát thủ”. Họ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Martin Ødegaard, Declan Rice và tân binh Martin Zubimendi, nhưng ở tuyến trên, Jesus và Havertz không phải mẫu tiền đạo có thể ghi 20+ bàn mỗi mùa.

Gyökeres, với 39 bàn mùa trước, chính là lời tuyên bố của Arsenal rằng họ đã sẵn sàng mạo hiểm để bước lên tầm cao mới. Đây là sự đầu tư chiến lược: chiêu mộ một trung phong với khả năng ghi bàn, pressing, chạy chỗ và phá vỡ khối phòng ngự - điều họ chưa có kể từ thời Thierry Henry.

Gyökeres có tất cả yếu tố của một trung phong hiện đại: tốc độ, sức mạnh, kỹ năng dẫn bóng và khả năng dứt điểm đa dạng. Anh từng chứng minh bản thân ở Championship và bùng nổ tại Sporting. Nhưng Premier League luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt.

Nếu thích nghi tốt, Gyökeres có thể trở thành mảnh ghép giúp Arsenal hoàn thiện giấc mơ vô địch lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Còn nếu thất bại, 63,8 triệu bảng sẽ trở thành canh bạc đắt đỏ. Câu trả lời sẽ chỉ có vào mùa giải 2025/26 - nơi Viktor Gyökeres chính thức đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp.

