Guardiola và vợ tái hợp

Trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vừa qua, HLV Pep Guardiola rời Manchester để trở về quê nhà Barcelona. Tuy nhiên, điều khiến giới truyền thông đặc biệt chú ý là ông dành trọn vẹn thời gian ở bên vợ vũ Cristina Serra.

Theo El Nacional, Pep và Cristina cùng nhau qua đêm tại căn biệt thự sang trọng ở khu Pedralbes, cũng như xuất hiện công khai với chiếc nhẫn cưới đeo trên tay. Hình ảnh lập tức làm dấy lên tin đồn hai người "nối lại tình xưa" sau thời gian ly thân.

Trước đó, The Sun tiết lộ Pep âm thầm đến Barcelona vài tuần trước, ở lại 3 ngày bên Cristina và con gái út. Họ được bắt gặp tại cửa hàng thời trang của Serra ở trung tâm thành phố, trò chuyện trong vài giờ trước khi cùng nhau trở về nhà riêng.

Một trong những yếu tố giúp hâm nóng lại quan hệ giữa hai người là lời hứa từ Guardiola. Ông cam kết sẽ thường xuyên trở về Barcelona mỗi tuần, nhằm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là con gái út hiện vẫn sống cùng mẹ.

Mối quan hệ kéo dài gần 30 năm giữa Guardiola và Serra được cho là rạn nứt vào cuối năm 2023. Khi Pep gia hạn thêm hai năm hợp đồng với Man City, Serra quyết định chấm dứt hôn nhân. Bà cho rằng ông quá đặt nặng sự nghiệp và không còn dành thời gian cho gia đình.

"Dù cả hai chưa có phát ngôn chính thức, những tín hiệu gần đây đủ khiến người hâm mộ tin rằng tình cảm giữa Guardiola và Serra chưa hề chấm dứt hoàn toàn", tờ Sport kết luận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.