Guardiola bức xúc vì MU, Tottenham

Cùng thời điểm, Man City phải thi đấu với mật độ dày đặc trước thềm chung kết FA Cup gặp Crystal Palace vào tối 17/5 (giờ Hà Nội).

"Tottenham, MU đá vào thứ 6 trước chung kết Europa League. Một quyết định đúng đắn, tôi không nói mỉa đâu", Pep nhấn mạnh. "Nhưng chúng tôi, khi chơi tứ kết hoặc bán kết Champions League trên sân khách vào thứ 4, thì lại phải đá tiếp vào thứ 7. Còn mùa này, khi không có những trận đó, lại bị xếp đá Chủ nhật, dù chẳng cần thêm ngày nghỉ".

HLV người Tây Ban Nha bức xúc khi Man City phải tiếp Bournemouth vào đêm thứ ba, chỉ hai ngày sau trận chung kết FA Cup. Trong bối cảnh "The Citizens" cần điểm để chắc suất top 5 và giành vé dự Champions League mùa tới, Pep cho rằng đội bóng của ông không được đối xử công bằng.

"Chúng tôi không yêu cầu đổi lịch, nhưng rõ ràng tôi muốn đá vào thứ tư hơn", Pep nói. "Chúng tôi phải đấu với Bournemouth, một đội rất mạnh về thể lực, chơi trực diện, đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Nhưng họ lại xếp chúng tôi đá vào thứ ba. Chín năm rồi, chúng tôi luôn phải đối mặt với những tình huống như vậy và chưa lần nào được ưu ái".

Dù vậy, Guardiola khẳng định ông và các học trò không để những khó khăn ảnh hưởng tới mục tiêu chiến thắng. Trận chung kết FA Cup là cuộc đối đầu giữa một Crystal Palace mơ về danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử, và một Man City khát khao muốn tránh khỏi một mùa giải trắng tay.

Trong khi đó, MU và Tottenham đều hết động lực ở Premier League. Rạng sáng 17/5, cả 2 lần lượt thua Chelsea và Aston Villa, qua đó tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 16 và 17 trên BXH.

