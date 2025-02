Guardiola bất ổn

Mùa giải 2024/25 đang trở nên cực kỳ khắc nghiệt với Pep Guardiola. Man City không còn giữ được phong độ thống trị, khi vừa thua nặng nề 1-5 trước Arsenal. Ở Premier League, nhà đương kim vô địch chỉ thắng 4 trong 10 trận gần nhất và hiện kém Liverpool tới 12 điểm.

Giữa cơn khủng hoảng trên sân cỏ, đời tư của Guardiola cũng gặp biến động lớn. Theo Sport, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc ly hôn giữa Guardiola và Cristina Serra là do quyết định gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2027.

Ban đầu, gia đình ông dự định chuyển đến UAE sinh sống, nhưng khi Guardiola lựa chọn tiếp tục ở lại Anh làm việc, Cristina quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài gần 4 thập kỷ. Trong bối cảnh Man City sa sút phong độ và chìm sâu vào khủng hoảng, cuộc chia tay càng khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha chịu thêm áp lực nặng nề.

Học trò cũ tại Barcelona, Thierry Henry, chia sẻ trên Sky Sports: "Tôi có cảm thông với những gì đang xảy ra với Man City và Pep không? Có chứ. Không dễ để đối diện với những vấn đề cá nhân như vậy, nhất là khi bạn phải chịu áp lực thi đấu liên tục. Tôi từng trải qua điều đó khi đến Barcelona, và thực sự rất khó khăn. Khi bạn không ổn định về mặt tinh thần, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ".

"Bạn có thể thấy ông ấy không còn là con người thường thấy nữa. Không ai muốn phải đối mặt với chuyện này trong khi vẫn phải duy trì phong độ đỉnh cao. Tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu điều đó. Nhưng nếu xét trên khía cạnh chuyên môn, Man City hiện tại không đủ tốt. Họ gặp khó khăn mỗi khi bị đối thủ chơi quyết liệt đến tận phút cuối cùng", Henry nói thêm.

Guardiola và Cristina Serra gặp nhau khi ông mới 18 tuổi và có với nhau 3 người con: Maria (24 tuổi), Marius (22 tuổi) và Valentina (17 tuổi). Dù là một phần quan trọng trong cuộc sống của Guardiola, theo The Sun, mối quan hệ giữa họ đã có dấu hiệu rạn nứt từ nhiều năm nay.

Vào tháng 10 năm ngoái, Pep được bắt gặp cùng Cristina tại một nhà hàng quen thuộc ở Barcelona, nhưng theo lời kể của nhân viên phục vụ, bầu không khí giữa hai người "rất căng thẳng".

