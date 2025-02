Guardiola 'bất lực' trước lịch thi đấu dày đặc

Theo Guardiola, việc tăng số lượng cầu thủ là điều tất yếu để đối phó với lịch thi đấu dày đặc hiện nay. Tuy nhiên, chiến lược này không khả thi về mặt tài chính, bởi chi phí duy trì một đội ngũ nhân sự quá lớn sẽ gây áp lực nặng nề lên ngân sách các câu lạc bộ.



Mùa trước, Man City chơi 59 trận khi tham dự 7 đấu trường khác nhau. Mùa này, họ đá 38 trận và còn ít nhất 19 trận nữa. Nếu tiến sâu ở FA Cup, Champions League và FIFA Club World Cup, con số này có thể nâng tổng số trận lên 71. Chưa kể, các cầu thủ còn phải phục vụ đội tuyển quốc gia.

Trước khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và phải nghỉ dài hạn, tiền vệ trụ cột Rodri từng lên tiếng về việc các cầu thủ bị vắt kiệt thể lực vì lịch đấu dày đặc.

Guardiola thừa nhận tình trạng chấn thương nằm trong dự tính, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy: "Tôi luôn biết cầu thủ sẽ dính chấn thương trong mùa giải, nhưng không nghĩ lại nhiều như thế này. Và đây không chỉ là vấn đề của Man City. Tottenham, Arsenal cũng gặp tình trạng tương tự. Hầu hết CLB đều rơi vào cảnh này".

Ông nhấn mạnh nguyên nhân chính đến từ lịch thi đấu quá tải, không phải bất kỳ yếu tố nào khác: "Cách duy nhất để đối phó là có một đội hình gồm 40 cầu thủ. Nhưng điều đó là bất khả thi. Nó sẽ khiến các CLB phá sản. Làm sao có thể chi trả lương và phí chuyển nhượng cho 40 cầu thủ? Hoàn toàn không thể".

Trước những khó khăn, Man City từng đề xuất hoãn thời điểm khai mạc mùa giải 2025/26 do thời gian giữa trận chung kết FIFA Club World Cup (tháng 7) và vòng mở màn Premier League (tháng 8) chỉ có 34 ngày. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự ủng hộ từ các CLB khác.

Trước kỳ tập trung ĐTQG vào tháng 3, Man City phải chơi 7 trận trên 3 đấu trường khác nhau - con số có thể tăng lên 10 trận nếu họ tiến sâu ở FA Cup và Champions League. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi Champions League 2024/25 mở rộng với hai trận bổ sung ở vòng bảng, cùng một vòng play-off hai lượt mới.

Hiện tại, các đội bóng ở Premier League đối mặt với nhiều cá chấn thương nghiêm trọng. Manuel Akanji và Jack Grealish là 2 cầu thủ gần nhất của Man City chấn thương. Tối 15/2, khoảnh khắc Erling Haaland ngã xuống cũng khiến CĐV Man City thót tim trong trận thắng Newcastle 4-0.

Arsenal mất cả hàng công khi Kai Havertz nghỉ hết mùa. MU cũng có Amad Diallo chia tay mùa giải này. The Sun thống kê danh sách bệnh binh của "Quỷ đỏ" có thể xếp thành một đội hình. Tottenham, hay Chelsea cũng gặp vấn đề tương tự.

Cần biết rằng nhiều ca chấn thương ở Premier League không đến từ những pha tranh chấp trên sân, mà trong các buổi tập. Điều đó cho thấy các cầu thủ phải hoạt động liên tục, qua đó dễ chấn thương hơn.

