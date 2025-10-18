Gu nghe sách nói khác biệt tại Pháp, Italy và Đức

Người Pháp thích tiếng cười sảng khoái, người Italy thích phiêu lưu và người Đức thích tác phẩm đen tối.

Đó là những phát hiện chính của Audible Compass, một đánh giá thường niên về thói quen của độc giả sách nói do Viện nghiên cứu thị trường Verian thực hiện và được trang Publishers Weekly đăng tải.

Gu nghe sách nói đa dạng

1.000 người nghe tích cực từ 18 đến 65 tuổi tại Australia, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mexico và Brazil đã chia sẻ ý kiến của họ.

Barbara Knabe, người đứng đầu bộ phận phát triển nội dung khu vực châu Âu của Audible, cho biết: “Người Đức thích thể loại giật gân, hồi hộp, máu me và bí ẩn, những thứ đen tối". Ngoài ra, khoa học kỹ thuật cũng là một trong những thể loại được yêu thích.

Tại Pháp, hài kịch được ưa chuộng hơn. Còn ở Italy, tiểu thuyết văn học rất được ưa thích. Các cuộc phiêu lưu kinh điển của Alexandre Dumas như Bá tước Monte Cristo vẫn luôn là tác phẩm được người hâm mộ yêu thích.

Nhìn chung, sự khác biệt về gu nghe sách nói trên khắp châu Âu cho thấy một quy tắc chung. Knabe nói: "Xuất bản sách nói không theo một khuôn mẫu nào". Chân lý này không chỉ đúng với thói quen nghe sách mà còn đúng với các mô hình kinh doanh.

Với vị thế là dịch vụ sách nói lớn nhất thế giới, Audible nắm bắt được gu nghe sách nói tại các thị trường và đang điều chỉnh mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu này.

Audible đang có chiến lược riêng cho từng thị trường. Ảnh: E-Reader News.

Chiến lược bản địa hóa của Audible

Audible đang cung cấp các gói "nghe thỏa thích" để thu hút người nghe mới tại các thị trường độc giả chưa quá quen với sách nói như Italy và Tây Ban Nha, trong khi hạn chế ưu đãi hơn tại các thị trường nơi nhu cầu nghe sách đã được hình thành ổn định, như tại Anh và Đức.

Đến năm 2025, Audible sẽ đầu tư 4,5 triệu euro để mở rộng danh mục sách nói tiếng Tây Ban Nha. Tại Tây Ban Nha, người nghe gần như chỉ thích nghe tiếng Tây Ban Nha nên việc lựa chọn người dẫn chuyện và sử dụng giọng địa phương rất quan trọng. Do đó, họ ưu tiên hơn dùng giọng của người nói tiếng Tây Ban Nha bản địa Castilian hơn là tiếng Tây Ban Nha mang âm giọng Mexico.

Gần đây, Audible cũng bắt đầu thử nghiệm tính năng thuyết minh bằng AI cho các danh mục tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Italy. Trong khi Audible vẫn ưu tiên sử dụng giọng đọc của con người, AI giúp họ mở rộng danh mục sách nói nhanh chóng.

Knabe nói: "Tiềm năng của toàn ngành sách nói là rất lớn. Chúng tôi biết rằng chỉ 3% sách điện tử đã được chuyển sang sách nói. Và khi tính đến các thị trường không nói tiếng Anh, con số sách điện tử đã được chuyển sang sách nói thậm chí còn nhỏ hơn".

Các chiến lược của họ dường như đang đi đúng hướng. Audible năm nay đã ghi nhận ​​"sự gia tăng đáng kể về số lượng thành viên và thời lượng nghe, bao gồm mức tăng 22% số lượng người nghe các nội dung dành cho trẻ em. Đồng thời, số lượt tương tác và nhu cầu nghe ở các thể loại như tiểu thuyết lãng mạn và LitRPG [trò chơi nhập vai văn học] cũng đã gia tăng", Giám đốc nội dung Audible Rachel Ghiazza chia sẻ hồi tháng 6 vừa qua.

Ảnh: Bloomberg.

Thành công lớn của Spotify

Gia nhập thị trường sách nói muộn hơn, không giống như một số đối thủ cạnh tranh lớn khác, Spotify cung cấp cho người dùng 15 giờ nghe mỗi tháng và người dùng có thể nghe thử nhiều loại sách khác nhau, miễn là không vượt quá số giờ được phép. Chiến lược này dường như hiệu quả hơn việc cấp cho người nghe một số điểm cố định và sẽ trừ dần khi họ chọn sách.

Sau hai năm bổ sung sách nói vào danh mục tài khoản cao cấp, sự phát triển của Spotify đến nay gây nhiều chú ý. Theo công ty này, số lượng người nghe sách nói trên Spotify đã tăng 36% trong năm qua và số giờ nghe tăng 37%.

Theo Spotify, phần lớn người nghe của họ đều dưới 35 tuổi. Trong hai năm qua, Spotify đã tăng gấp ba danh mục sách nói của mình lên 500.000 đầu sách tại 14 thị trường. Công ty cũng chia sẻ với các nhà xuất bản và tác giả rằng họ sẽ mở rộng đối tượng độc giả tiềm năng cho sách nói.

Vào tháng 6, Hiệp hội xuất bản sách nói cho biết doanh số bán sách nói tại Mỹ đạt 2,22 tỷ USD vào năm 2024, tăng 13% so với năm trước. Một số nhà xuất bản, bao gồm Bloomsbury Publishing Plc, HarperCollins và Lagardere SA, đã coi Spotify là minh chứng cho sự tăng trưởng của ngành.

Troy Juliar, Giám đốc nội dung tại nhà xuất bản sách nói Rbmedia, cho biết "phần lớn tăng trưởng" của Spotify đến từ sự gia tăng của những người nghe sách nói vì sở thích mặc dù cũng có một số nguyên nhân khác, chẳng hạn sự mệt mỏi khi sử dụng màn hình.

Owen Smith, người đứng đầu bộ phận sách nói của Spotify, cho biết: “Truyện ngắn và sách thiếu nhi bán rất chạy trên Spotify. Nếu người nghe dùng quá 15 tiếng, họ có thể trả thêm tiền để mua thêm. Các đầu sách cũ cũng bán chạy hơn các đầu sách mới. Smith cho biết 7 trong 10 đầu sách ăn khách nhất của Spotify là "sách cũ" và đã có mặt trên thị trường ít nhất một năm.

Thị trường sách nói dường như cũng có sự phân chia đối tượng khách hàng. Trong khi Audible vẫn đang là lựa chọn của những người nghe thường xuyên thì Spotify dường như đang tập trung đến một nhóm đối tượng mới, trẻ trung hơn.