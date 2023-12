GS Xuân Bách lọt top 10 Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới

GS Trần Xuân Bách, ĐH Y Hà Nội, là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking.

GS Trần Xuân Bách xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking. Ảnh: VietNamNet. Research.com là cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới. Đây là năm thứ hai trang này công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023. Bảng xếp hạng gồm danh sách 1.000 nhà khoa học hàng đầu từ tất cả lĩnh vực nghiên cứu chính, trong đó thống kê chỉ xét người có công bố đầu tiên trong 12 năm trở lại đây. Theo danh sách, người dẫn đầu bảng xếp hạng là Mohsen Sheikholeslami, người Iran. GS.TS Trần Xuân Bách - ĐH Y Hà Nội - là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10, xếp hạng 2, tăng một bậc so với năm 2022. Top 10 còn có các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Trung Quốc (5 người), Mỹ, Italy, Pakistan (mỗi quốc gia một người). Top 10 bẳng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking. Ảnh: VietNamNet. Ngoài ra, bảng xếp hạng 1.000 nhà khoa học này còn có 6 người đang làm việc tại Việt Nam, bao gồm 4 nhà khoa học người Việt và 2 nhà khoa học người nước ngoài. Đó là: TS Hossein Moayedi (ĐH Duy Tân, xếp hạng 306); TS Mohammad Ghalambaz (ĐH Tôn Đức Thắng, xếp hạng 337); TS Trần Nguyễn Hải (ĐH Duy Tân, xếp hạng 603); TS Thái Hoàng Chiến (ĐH Tôn Đức Thắng, xếp hạng 621); TS Phùng Văn Phúc (ĐH Công nghệ TP.HCM, xếp hạng 762); TS Hoàng Nhật Đức (ĐH Duy Tân, xếp hạng 968). Trung Quốc là quốc gia có nhiều nhà khoa học được xếp hạng nhất (353), sau đó là Mỹ (171), một số quốc gia khác như Iran (51), Anh (40), Australia (48), Đức (27), Singapore (26), Hàn Quốc (15). Ở lần xếp hạng năm nay, Research.com xem xét dữ liệu của 166.880 nhà khoa có năng suất công bố và trích dẫn hàng đầu thế giới, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar và Microsoft Academic Graph... GS Trần Xuân Bách (SN 1984), hiện công tác tại Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, ĐH Y Hà Nội, là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư năm 2023. Ông cũng từng là phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016, khi mới 32 tuổi. Năm 2015, ông được Trung tâm nghiên cứu AIDS, ĐH Johns Hopkins (Mỹ), trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Năm 2020, ông nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu. Cuối tháng 11 vừa qua, ông cũng được đưa vào danh sách nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.

https://vietnamnet.vn/gs-tran-xuan-bach-nam-trong-top-10-ngoi-sao-khoa-hoc-dang-len-nam-2023-2222428.html