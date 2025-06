Greenwood trở lại Manchester

Sau mùa giải đầu tiên bùng nổ tại Ligue 1 với 22 bàn thắng và 6 kiến tạo trong 36 trận trên mọi đấu trường, Greenwood đang tận dụng kỳ nghỉ hè để duy trì phong độ. Anh được bắt gặp đang tập luyện cùng người bạn cũ tại học viện MU D'Mani Mellor.

Cả hai trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Tuy nhiên, trong khi Greenwood vụt sáng và sớm trở thành hiện tượng tại Premier League, thì Mellor lại không có duyên ở sân chơi cao nhất nước Anh.

Mellor chỉ một lần ra sân cho MU ở Europa League, trong trận thua Astana 1-2 hồi năm 2019. Đây là trận đấu Jesse Lingard ghi bàn và Greenwood đá chính, còn Mellor vào sân thay Tahith Chong ở phút 65.

Sau khi rời MU vào năm 2022, Mellor hiện khoác áo Macclesfield FC dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Robbie Savage. Macclesfield là CLB đang tranh tài tại National League North, hạng đấu thứ 6 trong hệ thống giải bóng đá Anh.

Về phía Greenwood, sau mùa giải cho mượn tại Getafe (ghi 10 bàn sau 36 trận), anh chuyển đến Marseille với giá 26,6 triệu bảng và ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi được cho là đang khao khát trở lại Anh để sống gần bạn gái Harriet Robson và hai con nhỏ.

Nhiều nguồn tin tiết lộ Greenwood nhận được sự quan tâm từ ít nhất hai CLB Premier League giấu tên. Ngoài ra, Serie A, La Liga hoặc thậm chí Saudi Pro League cũng có thể là bến đỗ tiếp theo nếu rời Marseille.

Dù vậy, khả năng cao Greenwood chưa sớm rời Marseille trong hè này. Nếu CLB Pháp bán đứt cầu thủ này trong tương lai, MU được hưởng 50% tiền chuyển nhượng.

