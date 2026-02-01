Greenwood nới rộng kỷ lục ghi bàn

Mason Greenwood tiếp tục khẳng định phong độ chói sáng tại Ligue 1 khi nới rộng thành tích ghi bàn cá nhân sau trận hòa 2-2 của Marseille trước Paris FC ở vòng 20 Ligue 1.

Greenwood tiếp đà thăng hoa.

Trên sân Stade Jean-Bouin rạng sáng 1/2, Marseille hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để Paris FC cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối trong những phút bù giờ cuối cùng. Kết quả này khiến thầy trò HLV Roberto De Zerbi lỡ cơ hội nối dài chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp tại giải quốc nội.

Tuy vậy, điểm sáng lớn nhất của đội khách vẫn là tiền đạo Mason Greenwood, người tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 13 pha lập công. Trước Paris FC, cựu sao MU ghi 1 bàn trên chấm phạt đền ở phút 18, tạo lợi thế sớm cho Marseille.

Ở trận đấu này, Greenwood liên tục khuấy đảo hàng thủ Paris FC bằng tốc độ và khả năng xử lý linh hoạt. Ngoài pha lập công, tiền đạo 24 tuổi còn đóng góp 1 pha kiến tạo để Pierre-Emerick Aubameyang ghi bàn ở phút 53.

Greenwood kiến tạo cho Aubameyang ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Với 13 bàn thắng tại Ligue 1 và tổng cộng 28 lần góp dấu giày vào các bàn thắng (21 bàn, 7 kiến tạo) sau 30 trận trên mọi đấu trường, Greenwood đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp.

Hiện tại, cựu sao MU ghi 20 bàn trên mọi mặt trận, kém mùa giải tốt nhất (2024/25) chỉ 2 pha lập công trong bối cảnh mùa bóng mới chỉ bước sang tháng 2. Khả năng Greenwood phá kỷ lục ghi bàn ở mùa 2025/26 là hoàn toàn khả thi.

Bất chấp những biến động xung quanh đội bóng, đặc biệt là việc bị loại cay đắng khỏi Champions League hồi giữa tuần, Greenwood vẫn đóng vai trò là ngòi nổ nguy hiểm nhất của Marseille. Phong độ cao của tiền đạo người Anh đang tiếp thêm hy vọng để đội bóng thành phố Cảng cạnh tranh ở giải quốc nội và hướng tới tấm vé dự Champions League mùa tới.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.