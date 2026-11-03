Greenwood muốn tháo chạy khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Mason Greenwood dường như đang cân nhắc rời Fenerbahce ngay tháng 1 sau mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Greenwood bất đồng quan điểm với lãnh đạo Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Tương lai Mason Greenwood tại Fenerbahce bất ngờ trở nên bất ổn. Chỉ 4 tháng sau khi rời Olympique de Marseille, tiền đạo người Anh đã được cho là muốn chia tay đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Fotosport, Greenwood đã tranh cãi gay gắt với chủ tịch Aziz Yildirim và bắt đầu tính đến khả năng ra đi.

Điều đáng chú ý là phong độ của chân sút 24 tuổi không hề tệ. Sau khi chuyển đến Fenerbahce vào mùa hè năm ngoái, anh ghi 7 bàn và có 4 kiến tạo. Tuy nhiên, những bất đồng phía sau hậu trường đang phủ bóng lên khởi đầu của Greenwood tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Căng thẳng dường như đã bùng phát sau trận gặp Galatasaray hôm 27/10. Greenwood bị thay ra ở phút 55 và tỏ thái độ không hài lòng với HLV. Vài ngày sau, anh thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Goztepe. Fenerbahce thua 1-2 ở cuộc đối đầu này.

Theo Fotosport, Greenwood đã có cuộc trao đổi dài với cha, đồng thời là người đại diện, Andrew Greenwood. Hai bên dường như đã thống nhất chuẩn bị phương án rời Thổ Nhĩ Kỳ sớm nhất có thể. Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 trở thành thời điểm được nhắc đến.

Nếu ra đi, Greenwood có thể nhìn lại quyết định chia tay Marseille với nhiều tiếc nuối. Anh từng có hai mùa giải thành công về chuyên môn tại sân Velodrome. Dù vậy, khả năng trở lại đội bóng Pháp gần như không khả thi do những hạn chế tài chính.

AS Roma có thể trở thành điểm đến tiềm năng. Đội bóng Italy từng theo đuổi Greenwood trước khi anh gia nhập Fenerbahce. Roma được cho là sẵn sàng tái khởi động thương vụ nếu đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh. Hiện chưa có thỏa thuận chuyển nhượng nào được xác nhận. Greenwood vẫn thuộc biên chế Fenerbahce, nhưng tương lai của anh đã trở thành dấu hỏi lớn.

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