Greenwood giải cơn khát bàn thắng

Greenwood được xếp đá chính ở trận gặp Montpellier trên sân Stade de la Mosson. Phút 58, chân sút người Anh đi bóng tốc độ, đảo chân rồi tung cú dứt điểm chéo góc bằng chân phải, nâng tỷ số lên 4-0 cho Marseille. Trước đó, Greenwood cũng kiến tạo để Hojbjerg đem về bàn thứ 3 cho đội khách.

Sofascore chấm Greenwood 8,9 điểm, cao nhất trên sân. Chân sút người Anh chạm bóng đến 62 lần, chuyền chính xác 89%, tung ra 4 đường chuyền mở ra cơ hội (key-pass) và sút trúng đích 2 lần.

Pha lập công vào lưới Montpellier là bàn đầu tiên sau chuỗi 4 trận liên tiếp tịt ngòi ở Marseille. Lần gần nhất cựu sao MU lập công là khi anh ghi cú đúp vào lưới Toulouse vào ngày 1/9.

Trong thời điểm tịt ngòi, Greenwood bị truyền thông Pháp nghi ngờ năng lực. Nhà báo Daniel Riolo của RMC Sport bình luận: "Greenwood đã đến Marseille như một cầu thủ ngôi sao. Vào tháng 8, khi Greenwood liên tục ghi bàn, mọi thứ thật tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu ấy đã biến mất trong những trận gần đây, không có đóng góp gì đáng kể. Chúng tôi không biết Greenwood đang ở đâu. Cậu ấy cần phải thức tỉnh và gánh vác trách nhiệm".

Marseille có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2024/25. Nhưng đội đã đánh rơi 5 điểm trong 2 trận đấu gần nhất tại Ligue 1. Với chiến thắng 5-0 trước Montpellier, Marseille trở lại top 3 và kém đội đầu bảng PSG 3 điểm.

Trong một diễn biến khác, HLV Michel Der Zakarian của Montpellier bị sa thải sau trận thua Marseille. Chủ tịch Laurent Nicollin xác nhận: “Tôi xin thông báo rằng đội đã chấm dứt hợp đồng với Michel Der Zakarian. Ông ấy không còn là HLV của Montpellier nữa. Dựa trên màn trình diễn và thái độ thi đấu của đội mà tôi vừa chứng kiến, tôi cảm thấy buộc phải can thiệp và kết thúc sự hợp tác này".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.