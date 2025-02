Greenwood có thêm con

Ở tuổi 23, Greenwood hiện thi đấu cho Marseille và tiếp tục xây dựng cuộc sống mới tại Pháp. Trước đó, anh và Harriet chào đón con đầu lòng vào mùa hè năm 2023.

Thông tin Harriet Robson mang thai lần thứ hai rộ lên vào tháng 10/2023, chỉ vài tháng sau khi họ đón con gái đầu lòng, Summer.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với The Sun: "Cặp đôi thật sự hạnh phúc khi đón chào đứa con thứ hai. Họ đang tận hưởng cuộc sống tại Pháp và yêu thích những điều giản dị nơi đây".

Hôm 11/2, Greenwood cũng dành những lời yêu thương cho Harriet nhân dịp sinh nhật cô. Anh đăng tải bức ảnh Harriet bế con gái đầu lòng Summer, kèm dòng trạng thái: "Chúc mừng sinh nhật người bạn đời tuyệt vời nhất và người mẹ tuyệt vời nhất. Yêu em".

Greenwood từng đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng vào năm 2022 liên quan đến hành vi tấn công, kiểm soát cưỡng chế và cố ý hiếp dâm, dẫn đến việc anh bị Manchester United đình chỉ thi đấu. Tuy nhiên, đến năm 2023, mọi cáo buộc đều bị hủy bỏ.

Sau sự việc, Greenwood và Robson "gương vỡ lại lành", tiếp tục chung sống. Kể từ đó, cặp đôi sống khép kín hơn và dường như điều này giúp ích cho tuyển thủ Anh. Một nguồn tin cho biết: "Mason trưởng thành rất nhiều trong vài năm qua, đặc biệt kể từ khi trở thành một người cha. Mason ổn định đời tư, qua đó có thể tập trung vào bóng đá".

Dù vậy, MU không để Greenwood trở lại đội bóng. Anh được cho Getafe mượn trong mùa giải trước trước khi chính thức chuyển đến Marseille vào hè 2024 với mức giá 26 triệu bảng.

Tại Ligue 1, Greenwood nhanh chóng khẳng định mình, ghi 14 bàn sau 23 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi. Greenwood đang thi đấu với bản hợp đồng 5 năm tại Marseille, hưởng mức lương khoảng 70.000 bảng/tuần.

Với phong độ ổn định và cuộc sống mới tại Pháp, có vẻ như Greenwood đang từng bước xây dựng lại sự nghiệp sau những biến cố trong quá khứ.

