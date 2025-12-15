Greenwood chọn cách im lặng để sống sót

Không ồn ào, không phô trương, Mason Greenwood đang để bóng đá tự nói thay mình tại Marseille.

Sau 22 trận trên mọi đấu trường, chân sút người Anh ghi 15 bàn và có 4 kiến tạo cho Marseille.

Tối 21/12, Greenwood ghi 1 bàn trong chiến thắng 6-0 của Marseille trước Bourg-Peronnas thuộc vòng 64 đội Cúp Quốc gia Pháp. Sau 22 trận trên mọi đấu trường, chân sút người Anh ghi 15 bàn và có 4 kiến tạo cho Marseille. Những con số đủ mạnh để đặt Greenwood vào nhóm cầu thủ tấn công hiệu quả nhất đội bóng, thậm chí của cả Ligue 1 mùa này. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở số bàn thắng.

Greenwood đang chơi thứ bóng đá thực dụng hơn rất nhiều so với hình ảnh trước đây. Không còn quá sa đà vào những pha xử lý cá nhân hay các cú sút mang tính biểu diễn, tiền đạo người Anh tập trung vào điều đơn giản nhất: dứt điểm khi có cơ hội. Những bàn thắng của anh phần lớn đến từ các tình huống chọn vị trí hợp lý, ra chân nhanh và gọn trong vòng cấm. Hiệu quả được đặt lên trên tất cả.

Marseille là môi trường phù hợp cho sự thay đổi đó. Áp lực ở Velodrome luôn hiện hữu, nhưng đó là áp lực đòi hỏi đóng góp trực tiếp vào kết quả trận đấu, không phải những kỳ vọng hào nhoáng. Greenwood được trao vai trò rõ ràng, được chơi gần khung thành và được yêu cầu tạo ra khác biệt bằng bàn thắng. Anh đáp lại bằng phong độ ổn định, điều từng là dấu hỏi lớn nhất trong sự nghiệp.

Bốn pha kiến tạo cũng cho thấy một Greenwood trưởng thành hơn trong tư duy. Anh không còn là cầu thủ chỉ biết kết thúc. Greenwood sẵn sàng lùi xuống, kết nối với đồng đội và mở ra phương án tấn công khác cho Marseille. Điều đó giúp hàng công đội bóng này bớt đơn điệu và khó bị bắt bài hơn.

Marseille đang hưởng lợi từ một Greenwood hiệu quả và kỷ luật hơn.

Tất nhiên, 22 trận chưa thể xóa đi mọi hoài nghi hay định nghĩa trọn vẹn sự nghiệp của Greenwood. Nhưng mùa giải này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó cho thấy anh vẫn đủ năng lực để chơi bóng ở cấp độ cao, nếu được đặt trong một hệ thống phù hợp và giữ được sự tập trung cần thiết.

Marseille đang hưởng lợi từ một Greenwood hiệu quả và kỷ luật hơn. Còn với chính anh, đây là con đường duy nhất để trở lại: không tranh cãi, không biện minh, chỉ có những con số và màn trình diễn trên sân cỏ.