Grealish giàu to

Jack Grealish đang sở hữu khối tài sản lên đến 15 triệu bảng từ công ty bản quyền hình ảnh của mình.

Grealish kiếm bộn tiền từ đầu tư kinh doanh. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo tài chính từ tháng 11/2024 đến nay, công ty Kelandan Ltd của Grealish có mức doanh thu tăng lên 10,5 triệu bảng. Con số này giúp tiền vệ người Anh tích lũy khối tài sản ấn tượng, được cho là lên đến 15 triệu bảng.

The Sun cho biết vào năm ngoái, công ty bản quyền hình ảnh của Grealish thu về 7 triệu bảng từ các thương vụ tài trợ. Tân binh của Everton còn có 9 triệu bảng tiền mặt tại công ty và một bất động sản trị giá 470,000 bảng do công ty đứng tên.

Grealish đang sống trong một biệt thự đắt đỏ trị giá 6 triệu bảng ở Cheshire cùng bạn gái Sasha Attwood. Dù có sự nghiệp phập phù, tiền vệ này vẫn có cuộc sống đáng mơ ước với mức thu nhập từng lên đến 300.000 bảng/tuần tại Man City.

Ngoài sân cỏ, Grealish ký hợp đồng với nhiều thương hiệu lớn như Bose, Hellman’s, Puma và Gucci. Trong năm nay, Grealish vừa bắt tay để ký với Pepsi một hợp đồng trị giá hàng triệu bảng. Hợp đồng này giúp tiền vệ người Anh xuất hiện trong các quảng cáo Champions League, khẳng định giá trị của anh trong mắt các nhà tài trợ.

Một nguồn tin cho biết: “Grealish thực sự xứng đáng với mỗi đồng mà Pepsi bỏ ra, vì mọi thứ anh chạm vào đều trở thành vàng".

