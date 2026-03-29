Grasso hạ gục Barber, trở lại mạnh mẽ tại UFC Seattle

Alexa Grasso đánh bại Maycee Barber bằng đòn knock-out ngay hiệp một, khép lại chuỗi trận không thắng và đánh dấu màn tái xuất đầy uy lực.

Alexa Grasso đánh bại Maycee Barber sáng 29/3.

Alexa Grasso bước vào UFC Seattle với rất nhiều áp lực. Ba trận gần nhất cô đều không thắng, nên trận này gần như là cơ hội để cứu lại đà sự nghiệp.

Đối thủ của Grasso là Maycee Barber, người từng thua cô cách đây gần 5 năm nhưng sau đó đã có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Vì vậy, đây không chỉ là một trận tái đấu, mà còn là màn kiểm chứng vị thế của cả hai.

Ngay từ đầu, Grasso nhập cuộc rất chủ động. Cô dùng các cú đá thấp để phá nhịp di chuyển của Barber. Khi đối thủ bắt đầu chậm lại, Grasso chuyển sang đánh tay với độ chính xác cao hơn.

Bước ngoặt đến rất nhanh. Một cú "straight left" (đấm thẳng bằng tay trái) trúng đích khiến Barber gục xuống và gần như mất ý thức. Nhưng Grasso không dừng lại. Cô lập tức chuyển sang đòn siết cổ từ phía sau để đảm bảo kết thúc trận đấu trước khi trọng tài can thiệp.

Đây là chi tiết cho thấy Grasso chuẩn bị rất kỹ. Không chỉ đánh đứng tốt, cô còn sẵn sàng kết thúc bằng submission nếu có cơ hội.

Sau trận, Grasso tỏ ra rất xúc động. Cô cảm ơn khán giả và khẳng định khi không chấn thương, bản thân là một phiên bản hoàn toàn khác. Theo Grasso, striking vẫn là vũ khí chính, nhưng cô đã tập trung cải thiện jiu-jitsu để đa dạng cách thắng.

Về tương lai, Grasso không nhắc tên đối thủ cụ thể. Tuy nhiên, cô bày tỏ mong muốn được thi đấu tại Noche UFC ở Guadalajara, quê nhà của mình.

Cô cũng thừa nhận chặng đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng sẵn sàng nhận bất kỳ thử thách nào từ UFC để tiếp tục tiến lên.