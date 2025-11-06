Grand Marina, Saigon - biểu tượng phong cách sống chuẩn Marriott

Dự án Grand Marina, Saigon mang đến phong cách sống sang trọng, khẳng định vị thế của giới tinh hoa trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Nằm bên dòng sông Sài Gòn lịch sử, mảnh đất chiến lược từng là xưởng đóng tàu Ba Son - nơi đã chứng kiến những biến chuyển trọng đại trong lịch sử phát triển của TP.HCM. Ngày nay, mảnh đất phát triển thành khu đô thị phức hợp ven sông quy mô lớn Grand Marina, Saigon. Trên nền di sản ấy, Grand Marina, Saigon không chỉ kế thừa mạch nguồn lịch sử mà còn mở ra chương mới. Đó là nơi di sản hòa với tinh hoa toàn cầu, định hình biểu tượng sống vượt thời gian ngay giữa trung tâm thành phố.

Dự án được xây dựng và vận hành theo chuẩn mực của Marriott International - thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản hàng hiệu.

Sống 'hàng hiệu', sống phong cách Marriott International

Grand Marina, Saigon sở hữu vị trí ven sông hiếm có, kề bên Saigon Marina IFC - biểu tượng trung tâm tài chính quốc tế và giáp ranh Thảo Cầm Viên - mảng xanh di sản hơn 160 năm tuổi. Được ví như quảng trường ven sông mang tầm vóc toàn cầu, dự án mở ra không gian sống đặc quyền giữa lõi trung tâm, sánh ngang với những biểu tượng đô thị đẳng cấp như Iconsiam (Bangkok) hay Marina Bay Sands (Singapore). Không chỉ là nơi giao hòa giữa thiên nhiên di sản và nhịp sống tài chính hiện đại, Grand Marina, Saigon còn kết nối với ga metro Ba Son và mạng lưới giao thông công cộng theo mô hình TOD. Chính những yếu tố hạ tầng cốt lõi này là bảo chứng vững chắc cho giá trị bền vững và tiềm năng gia tăng dài hạn của các căn hộ hàng hiệu tọa lạc tại đây.

Grand Marina, Saigon nằm trên khu đất ven sông đắt giá bậc nhất trung tâm TP.HCM.

Bộ sưu tập căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott không chỉ thiết lập chuẩn sống siêu sang lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm TP.HCM, mà còn phản chiếu phong cách sống của giới thượng lưu: Tinh tế, riêng tư, cá nhân hóa cao và gắn liền với trải nghiệm khách sạn quốc tế năm sao. Cư dân thụ hưởng phong cách sống đặc quyền trong không gian được hoàn thiện theo tiêu chuẩn toàn cầu của Marriott. Đó là nơi sự sang trọng hiện hữu tự nhiên trong từng nhịp sống, và mỗi chi tiết được cân nhắc để phục vụ nhu cầu sống tinh lọc của chủ nhân.

Cư dân được trải nghiệm cuộc sống đặc quyền trong không gian đạt chuẩn Marriott toàn cầu.

Mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon được hoàn thiện theo bộ tiêu chuẩn đã được đúc kết và kiểm chứng qua gần một thế kỷ trong ngành lưu trú hạng sang toàn cầu của Marriott. Từng chi tiết phản ánh sự hiểu biết về nhu cầu sống, gu thẩm mỹ và những kỳ vọng cá nhân hóa ngày càng cao của giới thượng lưu - từ cách bố trí ánh sáng, chất liệu sử dụng, cho đến khả năng cách âm, cách nhiệt, hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, cư dân được tận hưởng chuỗi tiện ích khép kín theo tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm: Thư viện, lounge, phòng họp, phòng chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, sky gym và hồ bơi rooftop… Tất cả được vận hành theo quy trình quản lý của Marriott International, mang lại trải nghiệm sống như tại khách sạn 5 sao - trong chính ngôi nhà riêng.

Mỗi căn hộ tại Grand Marina, Saigon hoàn thiện theo bộ tiêu chuẩn được kiểm nghiệm của Marriott.

Đặc biệt, tại tòa Lake (tòa tháp căn hộ hàng hiệu đầu tiên nằm trong Grand Marina, Saigon), bộ sưu tập căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt, mang đến những tiêu chuẩn bàn giao nhằm nâng tầm trải nghiệm tại gia. Không gian được trang bị các tiện ích nội thất thế hệ mới, hướng tới chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Điển hình như phòng tắm được trang bị hệ sen tắm đa chức năng từ thương hiệu Gessi (Italy) kết hợp ánh sáng hỗ trợ trị liệu, tái tạo trải nghiệm thư giãn sâu như tại spa.

Bên cạnh đó, hệ thống âm trần DesignMax từ thương hiệu Bose (Mỹ) tạo nên không gian giải trí sống động như tại phòng hòa nhạc, đồng hành cùng những khoảnh khắc thư giãn riêng tư.

Tất cả nội thất được tuyển chọn từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng, phối hợp trong một tổng thể hài hòa và đồng bộ. Mỗi không gian được thiết kế riêng biệt, mang dấu ấn cá nhân của người sở hữu - nơi từng đường nét, chất liệu và công năng được giám tuyển với độ chính xác cao, theo đúng chuẩn Marriott toàn cầu.

Mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott Residences tại Grand Marina, Saigon không chỉ được cá nhân hóa về công năng và thẩm mỹ, mà còn phản chiếu phong cách sống tinh tế và giá trị riêng của từng chủ nhân. Nhờ vậy, các căn hộ mang lại cảm giác "thuộc về" đầy gắn bó, đồng thời gìn giữ và tiếp nối di sản truyền đời cho thế hệ mai sau. Cuộc sống thường nhật của cư dân còn được chăm sóc bởi các quản gia Marriott. Họ thấu hiểu nhu cầu, phục vụ tận tâm và am hiểu phong cách riêng của chủ nhân, để mọi trải nghiệm liền mạch, đúng lúc và đủ tinh tế.

Tất cả mảnh ghép ấy góp phần hiện thực hóa phong cách sống "hàng hiệu" tại Grand Marina, Saigon với cộng đồng cư dân tinh hoa đang ngày càng mở rộng.

Các căn hộ mang lại cho cư dân cảm giác "thuộc về" đầy gắn bó, đồng thời gìn giữ và tiếp nối di sản truyền đời cho thế hệ mai sau.

Dự án vừa được vinh danh "Best Luxury Residential Community Development in Vietnam" (tạm dịch: Khu căn hộ đô thị hạng sang xuất sắc nhất ở Việt Nam) tại lễ trao giải Luxury Lifestyle Awards 2025. Đây là một trong những giải thưởng uy tín toàn cầu tôn vinh chuẩn mực sống thượng lưu và các biểu tượng bất động sản đẳng cấp thế giới. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận chất lượng sống thượng lưu đang hiện hữu tại dự án, mà còn là minh chứng cho sự công nhận quốc tế về mô hình bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Tận hưởng đặc quyền toàn cầu từ hệ sinh thái Marriott

Tiêu chuẩn sống với đặc quyền Marriott không chỉ là sự khát khao sở hữu tài sản đẳng cấp, mà còn là giá trị xã hội dành riêng cho những cá nhân vượt trội.

Chủ sở hữu căn hộ Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon được tích hợp vào nền tảng ONVIA - hệ thống nhận diện và quản lý đặc quyền toàn cầu dành riêng cho cư dân hàng hiệu. Đây là "tấm hộ chiếu" mở rộng trải nghiệm sống sang trọng vượt khỏi phạm vi dự án, vươn ra hệ sinh thái Marriott quốc tế. Thông qua ONVIA, cư dân được nâng hạng thành viên Marriott Bonvoy Gold Elite hoặc Platinum, ưu tiên trải nghiệm dịch vụ concierge đẳng cấp, tiếp cận các sự kiện khép kín. Cư dân cũng được hưởng ưu đãi giới hạn toàn cầu - từ việc đặt chỗ trên siêu du thuyền The Ritz-Carlton Yacht Collection, đến quyền ưu tiên tại các nhà hàng Michelin danh giá, hay những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp được giám tuyển từ thương hiệu hàng đầu thế giới.

Chủ sở hữu căn hộ Marriott và JW Marriott tại Grand Marina, Saigon sẽ được tích hợp vào nền tảng ONVIA.

Đại diện dự án nhận định sở hữu căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon là lời tuyên ngôn thầm lặng về thành tựu, khẳng định vị thế cá nhân trên nấc thang danh vọng. Nơi cộng đồng cư dân là tập hợp của những cá nhân cùng đẳng cấp, cùng gu sống, và cùng chung khát vọng kiến tạo di sản.