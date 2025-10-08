GPBank đổi tên thành Ngân hàng Kỷ Nguyên Thịnh Vượng

Song song với việc đổi tên, GPBank cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của GPBank. Ảnh: GPBank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận việc đổi tên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu thành Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank), với tên viết tắt GPBank được giữ nguyên.

Cùng với việc đổi tên, GPBank cũng chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới có sự kết nối mạnh mẽ với ngân hàng mẹ VPBank.

Phía GPBank cho biết việc thay đổi nhận diện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình tái cấu trúc, thể hiện cam kết xây dựng mô hình hoạt động hiện đại, lấy công nghệ và đổi mới làm trung tâm.

Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), cung cấp các giải pháp tài chính số toàn diện và sáng tạo.

Sau khi được VPBank tiếp nhận theo phương án chuyển giao bắt buộc, GPBank hiện là Ngân hàng thương mại TNHH MTV do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Mọi quyền lợi của người gửi tiền và khách hàng tiếp tục được đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, VPBank cho biết sẽ góp vốn vào GPBank trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao, với tổng giá trị không vượt quá 20% vốn điều lệ của VPBank, nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, cải thiện kết quả kinh doanh và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc. Ngoài ra, VPBank cũng chuyển giao kinh nghiệm, quy trình và công nghệ để đồng hành cùng GPBank trong lộ trình phát triển.

Đến cuối tháng 6, GPBank ghi nhận huy động vốn tăng 20% và tín dụng tự thân tăng 3% so với đầu năm. Sau nhiều năm khó khăn, ngân hàng đã bắt đầu có lãi từ quý II năm nay, với mục tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 500 tỷ đồng được ban lãnh đạo đánh giá là khả thi.

Động thái đổi tên GPBank đánh dấu việc cả 4 ngân hàng yếu kém sau chuyển giao bắt buộc đều đã hoàn tất quá trình "thay áo mới" và hướng tới mô hình ngân hàng số thế hệ mới.

Trước đó, Ngân hàng TNHH MTV Đông Á (DongABank) cũng được đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki). Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) cũng được đổi tên là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), trong khi Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV).