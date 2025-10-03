Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một nhà băng lên kế hoạch tăng vốn gấp đôi

  • Thứ sáu, 3/10/2025 16:44 (GMT+7)
  • 16 phút trước

PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 450 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến đưa vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Dự kiện nếu 2 đợt phát hành cổ phiếu (trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu) diễn ra thành công, vốn điều lệ của PGBank sẽ tăng gấp đôi. Ảnh: PGB.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (UPCoM: PGB) vừa công bố thời hạn cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo kế hoạch, PGBank sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 10%. Nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2024, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ theo quy định.

Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 450 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:9, tức 10 quyền mua được mua 9 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 27/10 đến ngày 17/11, không quy định số lượng đăng ký tối thiểu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGB đang được giao dịch ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 60% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của PGBank sẽ tăng gấp đôi, từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết số vốn huy động sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng nhằm mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 và các năm tiếp theo, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tổ chức tín dụng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/7, ban lãnh đạo PGBank cũng chia sẻ với cổ đông về quy mô vốn hiện tại của ngân hàng vẫn còn nhỏ so với mặt bằng chung của thị trường, do đó việc tăng vốn là cần thiết để củng cố sức khỏe tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hồng Nhung

