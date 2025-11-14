Góp ý Văn kiện Đại hội XIV: Cần đội ngũ cán bộ có tinh thần đổi mới

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nhiều chuyên gia kiến nghị xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân để nâng cao năng lực hợp tác giữa Nhà nước và người dân.

Bà Đặng Huyền Thái kiến nghị chuyển tư duy quản lý sang phục vụ.

Chìa khóa nâng cao năng lực hợp tác Nhà nước với nhân dân

Góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Đặng Huyền Thái, Phó Chủ nhiệm Hội đồng thành viên Tổng hợp và Phân tích Dư luận xã hội (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội) nhấn mạnh, việc xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực hợp tác giữa Nhà nước và người dân, đồng thời tạo niềm tin vào bộ máy hành chính.

Bà Đặng Huyền Thái cho rằng, thời gian qua, khẩu hiệu “chính quyền phục vụ nhân dân” được nhắc đến nhiều, song trên thực tế, người dân vẫn gặp không ít rào cản trong quá trình tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính.

“Chúng ta phải chuyển đổi nền hành chính từ quản lý sang phục vụ. Khi nhân dân đến, chính quyền cần tìm mọi cách để giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phát triển, giải quyết nhanh gọn thủ tục, hỗ trợ kinh doanh, sản xuất - đó là cách để nhân dân yên tâm và tin tưởng vào bộ máy hành chính”, bà Thái nhấn mạnh.

Theo bà Thái, chủ trương xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân đã được Nhà nước ủng hộ, song việc triển khai cần đi sâu vào thực chất, hướng tới mục tiêu khuyến khích đổi mới, sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các cấp chính quyền với người dân.

Để nâng cao phẩm chất và năng lực hợp tác trong nền công vụ, bà Thái cho rằng cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần đổi mới, cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển.

“Điều quan trọng là trong hệ thống phải xử lý được những vấn đề như ganh đua, ghen ghét, đố kỵ hay níu kéo nhau. Khi môi trường làm việc minh bạch, công bằng, cán bộ mới có thể thực sự cống hiến và phục vụ nhân dân hiệu quả”, bà Thái chia sẻ.

Luật sư Lê Văn Khánh cho rằng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần thời gian để hoạt động ổn định.

Luật sư Lê Văn Khánh, Trưởng Văn phòng Luật sư 118 - Hà Nội, đánh giá cao việc Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh “hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”. Ông cho rằng, đây là định hướng rất tích cực, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong cải tổ hệ thống chính trị - hành chính theo hướng hiện đại, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo ông Khánh, việc chuyển sang mô hình hai cấp sẽ giúp phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, tăng tính tự chủ, linh hoạt cho địa phương và giảm gánh nặng hành chính.

“Tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với việc giảm tầng nấc trung gian, giúp ra quyết định nhanh hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình. Đây là xu hướng tất yếu mà nhiều quốc gia đã và đang áp dụng thành công”, ông Khánh nhận định.

Hoàn thiện khung pháp lý để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả

Chủ trương này đã được thể chế hóa trong nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một bước ngoặt quan trọng là Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 16/6/2025, mở đường cho việc triển khai mô hình hai cấp trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, để mô hình vận hành hiệu quả, ông Khánh cho rằng cần rà soát, sửa đổi hàng trăm văn bản pháp luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công... nhằm phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa cấp tỉnh và cấp xã.

“Nếu không có sự phân quyền triệt để, mô hình hai cấp sẽ khó phát huy hiệu quả. Đây là công việc khổng lồ nhưng đang được Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và Bộ Nội vụ triển khai quyết liệt”, luật sư Lê Văn Khánh nói.

Bên cạnh đó, khi cấp huyện được tinh giản hoặc sáp nhập, sẽ có một lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư, đòi hỏi chính sách bố trí, đào tạo lại, hỗ trợ thỏa đáng để đảm bảo ổn định xã hội. Đồng thời, chính quyền cấp xã/phường - nơi gần dân nhất - phải nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

“Mô hình hai cấp sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi cán bộ cơ sở ‘đủ tâm, đủ tầm’ và có khả năng thích ứng linh hoạt. Hệ thống công nghệ, cơ sở dữ liệu dùng chung cũng cần được đầu tư mạnh mẽ để hỗ trợ công tác điều hành, giám sát và phục vụ người dân”, ông Khánh nhấn mạnh.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp xã Hòa Phú, Hà Nội.

Theo phân tích của ông Khánh, việc hoàn thiện thể chế cho mô hình chính quyền hai cấp cần tập trung vào ba trục trọng tâm gồm: Trước hết về tổ chức bộ máy và thẩm quyền: Thể chế hóa mô hình hai cấp; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm; quy định cụ thể tổ chức và nhân sự HĐND, UBND.

Thứ hai về ngân sách và tài chính: Sửa Luật Ngân sách Nhà nước để thiết lập hệ thống ngân sách hai cấp; tăng cường tự chủ tài chính cho cấp xã; đảm bảo nguồn lực cho đơn vị hành chính mới.

Thứ ba về công tác cán bộ, công chức, viên chức: Sửa đổi luật liên quan, giải quyết nhân sự dôi dư, xây dựng chính sách đào tạo lại và chế độ đãi ngộ hợp lý; gắn chất lượng đội ngũ với vị trí việc làm và năng lực thực thi.

Luật sư Lê Văn Khánh khẳng định, mô hình chính quyền địa phương hai cấp là hướng đi đúng đắn và tất yếu, phù hợp xu thế cải cách hành chính hiện nay. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần có lộ trình cụ thể, đồng bộ và sự điều chỉnh thể chế mạnh mẽ, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm.

“Đây không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức, mà là một cuộc cải cách thể chế lớn, liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và đời sống người dân. Do đó, mọi bước đi cần chắc chắn, bài bản và bền vững”, ông Khánh nhấn mạnh.