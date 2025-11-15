Góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và Trung Đông-châu Phi

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria, Nam Phi và dự Hội nghị G20 mang thông điệp mạnh mẽ về cam kết của Việt Nam trong mở rộng hợp tác chiến lược, gia tăng kết nối khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, thăm chính thức Algeria và Kuwait của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi, Chủ tịch G20 năm 2025, Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 đến 24/11/2025.

Tiếp nối các hoạt động đối ngoại Cấp cao sôi động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang những ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ và nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của chúng ta.

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhiệm Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS. Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực, đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong năm 2025.

Về song phương, Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Kuwait, Algeria và Nam Phi; thời điểm hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và 3 nước đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất; Việt Nam và cả ba nước đều ở “tâm thế” mới trên con đường phát triển của mình.

Các nước Trung Đông-châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu về thành công trong đổi mới và phát triển, hình mẫu về đóng góp ngày càng tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Điều này là cơ sở quan trọng làm gia tăng tin cậy chính trị và sự chia sẻ các giá trị chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông-châu Phi.

Theo đó, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ mang thông điệp quan trọng về việc Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác cũng như với khu vực, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược, sâu sắc và thực chất hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: Vietnam+.

Chuyến công tác cũng là dịp để Việt Nam đẩy mạnh kết nối với ba điểm đến chiến lược của khu vực, qua đó, không chỉ nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với ba nước mà góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông-châu Phi trên tinh thần tin cậy, bền vững, cùng hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tham dự Hội nghị lần này là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.

Từ nhu cầu, kinh nghiệm thực tiễn của một nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, tăng trưởng cao, độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao..., qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.

- Theo Thứ trưởng, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh những lĩnh vực hợp tác cụ thể nào đối với các nước Nam Phi, Algeria và Kuwait? Và Việt Nam sẽ có những sáng kiến, đóng góp nào khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20?

- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Trước hết cần khẳng định trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị vững chắc, với định hướng từ các nghị quyết chiến lược, quan trọng của Bộ Chính trị, quan hệ giữa Việt Nam và Nam Phi, Algeria và Kuwait đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thực chất và toàn diện.

Người dân Algeria tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam tại tỉnh Ouargla. Ảnh: Ngọc Tú/TTXVN.

Chúng ta đều biết Nam Phi là Đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là quốc gia đầu tiên trong GCC thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1976; Algeria là đối tác truyền thống, là người bạn thủy chung của Việt Nam trong suốt 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, luôn nhiệt thành giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước.

Về chính trị, Việt Nam và các nước đã xây dựng được nền móng quan hệ và tạo dựng sự tin cậy chính trị vững chắc, tạo nền tảng cho phát triển song phương trong thời gian tới. Hợp tác trên các diễn đàn đa phương trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm luôn được củng cố và tăng cường. Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, cả Nam Phi, Kuwait và Algeria là những đối tác thương mại lớn, giàu tiềm năng của Việt Nam ở Trung Đông-châu Phi.

Cụ thể, Nam Phi là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; Kuwait là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông, là đối tác ODA, đối tác năng lượng quan trọng; Algeria là đối tác tiềm năng lớn với hình mẫu đầu tư hiệu quả là Dự án dầu khí Bir Seba của Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tại Algeria.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như: Quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học... đang đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Trên nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng chuyến công tác của Thủ tướng sẽ đưa quan hệ Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả hợp tác cụ thể và thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, khoáng sản, logistics, chuỗi cung ứng xanh và đổi mới sáng tạo với Nam Phi; mở rộng hợp tác năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghiệp chế biến, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo với Algeria và với Kuwait là đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng xanh, an ninh lương thực, ODA và công nghiệp Halal.

Chúng ta mong muốn thiết lập hành lang ưu tiên cho dòng vốn, công nghệ, hàng hóa và nhân lực được lưu chuyển thuận lợi, mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt.

Cùng với đó, chúng ta cũng sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, lao động, du lịch, thúc đẩy gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại ba nước với sở tại cũng như với quê hương, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương.

Không gian tại Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: PBS News.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, với tư cách Khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung chính quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu trong giai đoạn định hình lại và xây dựng các quy tắc, luật lệ toàn cầu hiện nay.

Thông qua những thông điệp, sáng kiến và đề xuất cụ thể đó, cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận rõ nét hơn về đất nước Việt Nam đang quyết tâm đổi mới để bước vào kỷ nguyên phát triển vươn mình; đã, đang và sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy, ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững cho nhân loại.