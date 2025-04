Nam Phi mời lãnh đạo Việt Nam dự thượng đỉnh G20

Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định Nam Phi hết sức coi trọng tình đoàn kết anh em và quan hệ hợp tác tốt đẹp, luôn ủng hộ lẫn nhau giữa Đảng ANC và Đảng Cộng sản Việt Nam, mối quan hệ được lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp từ trong giai đoạn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và tiếp tục được củng cố, phát triển trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch ANC trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trao đổi và đánh giá cuộc điện đàm có ý nghĩa lịch sử, được thực hiện “nối hai bờ đại dương, vượt qua khoảng cách địa lý” để thắt chặt tình đoàn kết giữa hai Đảng và mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Trong không khí xúc động, tự hào của dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam, Chủ tịch Đảng ANC gửi lời chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp sự kiện trọng đại này, bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững, bao trùm.

Trên cương vị Chủ tịch G20, Chủ tịch ANC, Tổng thống Nam Phi chính thức mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và mời đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội nghị các chính đảng G20, Hội nghị Thượng đỉnh G20 và chuỗi các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại Nam Phi trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Đảng ANC, Nhà nước, nhân dân Nam Phi và cá nhân Chủ tịch Cyril Ramaphosa luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự tin cậy về chính trị cũng như sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đảng ANC tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, thành lập Chính phủ đoàn kết dân tộc và bày tỏ tin tưởng rằng, Chính phủ đoàn kết dân tộc và nhân dân Nam Phi sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, xây dựng đất nước Nam Phi đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển, đóng vai trò ngày càng cao tại khu vực châu Phi và trên thế giới.

Trong không khí thắm tình đồng chí, anh em, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền trong việc định hướng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nam Phi ngày càng phát triển sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm tăng cường tin cậy chính trị, phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác "Đối tác vì hợp tác và phát triển” giữa Việt Nam và Nam Phi, trong đó có tích cực trao đổi, sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai hoạt động hợp tác.

Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi cho biết Nam Phi đánh giá rất cao kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng đảng và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và thông báo Đảng ANC sẽ sớm cử đoàn cấp cao sang Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở hai khu vực.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng của hai bên; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, quốc phòng, an ninh đồng thời nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, khai khoáng, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên, phát triển cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu...

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, khẳng định cam kết chung về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Nam - Nam và chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm Nam Phi, Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng trân trọng mời Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa sớm thăm Việt Nam trong năm 2025 để cùng trao đổi cụ thể các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo đã đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp các chuyến thăm vào thời gian phù hợp.

