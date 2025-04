Tổng Bí thư rơi nước mắt trước các bậc lão thành cách mạng miền Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng nay, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam.

Cùng chủ trì hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, TPHCM và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử; tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu 22 tỉnh, thành phía Nam (từ Bình Thuận trở vào)...

Dự kiến trong hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác sẽ có nhiều hoạt động tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Trước đó, tối 20/4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”.

Sau khi nghe các đại biểu chia sẻ câu chuyện từng trải qua trong kháng chiến và những mong mỏi, đề xuất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đặc biệt xúc động.

Ông cho biết cuộc gặp gỡ này có 3 mục đích. Thứ nhất là nhằm lắng nghe ý kiến của các cán bộ lão thành, người có công với cách mạng - là những người rất tâm huyết với sự phát triển của đất nước. Thứ hai là tri ân sự đóng góp to lớn của cán bộ lão thành, người có công với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp thống nhất đất nước. Và thứ ba là để báo cáo những nét cơ bản tình hình, định hướng phát triển đất nước trong năm 2025 và thời gian tới.

Tổng Bí thư chia sẻ: “Khi lắng nghe phát biểu của các nhân chứng lịch sử, niềm tự hào và kiêu hãnh của người chiến thắng, tôi cũng nghe vang vang hành khúc: "Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước/Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước.../Đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang/Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù/Vai sát vai chung một bóng cờ".

Và tôi tin rằng các đồng chí, các bác, các cô, các chú từng hát những câu hát này nhiều lần. Đó cũng là nguồn sức mạnh tinh thần, là động lực, là niềm tin giúp các đồng chí vượt qua mọi gian lao vất vả hiểm nguy để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Không một áng văn nào có thể phản ánh đầy đủ sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam, của bộ đội Cụ Hồ trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta. Không một tác phẩm nghệ thuật nào có thể diễn tả hết được ý chí của sức mạnh to lớn của nhân dân ta trong khát vọng đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Từ trong bão lửa của các cuộc chiến tranh, dân tộc ta đã trở thành người chiến thắng, trở thành lương tri và lẽ sống của nhiều quốc gia đấu tranh giải phóng dân tộc và trở thành biểu tượng của thời đại.

Lịch sử cách mạng Việt Nam khắc ghi vai trò đặc biệt anh dũng, trung kiên của các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, những người đã tham gia cách mạng trong vùng kháng chiến - những người đã từng chiến đấu trên mọi chiến trường, mặt trận, từ tuyến đầu rực lửa cho đến hậu phương vững chắc; từ chiến trường ác liệt Trường Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ đến các chiến khu, bưng biền trong vùng địch hậu, thậm chí trong chốn lao tù.

Các đồng chí - những người lính Cụ Hồ - đã vượt qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm viết lên những trang sử vàng về cuộc trường kỳ kháng chiến tạo nên dáng đứng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại.

Trong suốt những tháng năm chiến tranh gian khổ, các đồng chí bằng lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quả cảm và ý chí kiên trung đã vượt lên mọi mất mát hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhiều đồng chí đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ khắp các chiến trường ác liệt từ Bắc vào Nam, từ núi cao đến biển rộng, từ núi rừng Tây Nguyên đến đồng bằng ven biển. Bước chân của các đồng chí trên khắp các nẻo đường thân yêu của Tổ quốc: người Bắc vào Nam, người Nam ra Bắc. Có đồng chí trở về với vết thương, bệnh tật trên thân thể, với ký ức chiến tranh in sâu trong tâm trí. Có những người tiếp tục thầm lặng cống hiến cho đất nước trong thời bình, từ công tác xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến giáo dục thế hệ trẻ.

Trong cuộc trường chinh gian lao và anh dũng ấy, chúng ta một lần nữa khẳng định vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và quân giải phóng miền Nam. Đó là lực lượng chính trị, quân sự nòng cốt của cách mạng ở miền Nam, một phần cơ thể sống của phong trào toàn dân kháng chiến của dân tộc Việt, đã đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo, tổ chức và trực tiếp đấu tranh chống lại chính quyền Sài Gòn của quân đội Mỹ, đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Theo Tổng Bí thư, hôm nay, gặp mặt các cán bộ lão thành, người có công, ông như thấy lại sự khốc liệt của chiến tranh.

“Chúng tôi thấy trước mắt mình những trận Ấp Bắc, trận Bình Giã…, thấy được chiến thắng Vạn Tường, thấy bà má Năm Căn; thấy các cô gái Sài Gòn đi tải đạn, cứu thương, giao liên; thấy phong trào học sinh sinh viên chống Mỹ, ngụy; thấy cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân; nhớ lại Chiến dịch đường 9 - Nam Lào, chiến dịch Quảng Trị, Tây Nguyên, trận Xuân Lộc; cảnh Mỹ ngụy cuống cuồng chen chúc, tranh nhau lên máy bay trực thăng trên nóc tòa nhà ĐSQ Mỹ tại Sài Gòn; thấy 5 cánh quân giải phóng áp sát Sài Gòn, hùng dũng tiến vào dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975”.

Tổng Bí thư đặc biệt xúc động, khi “trong giờ phút thiêng liêng tràn đầy ký ức này, chúng ta nhớ về những tình cảm mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Ông nghẹn giọng, rơi nước mắt: “Bác Hồ đã từng nói: "Miền Nam trong trái tim tôi, ngày nào tôi cũng nghĩ tới đồng bào chiến sĩ miền Nam. Tôi thương miền Nam nhiều, tôi nhớ miền Nam lắm. Và đồng bào Nam - Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Tôi có ý định đến ngày đó, tôi xin thay mặt hai miền Nam - Bắc chúc mừng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ anh hùng, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta".

Tất cả chúng ta đang ngồi đây hôm nay xin báo cáo với Bác rằng mong muốn, ước nguyện của Bác về giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã được các thế hệ con cháu thực hiện. Tất cả các đại biểu khách mời hôm nay đều là những người trực tiếp thực hiện ý nguyện của Bác”.

Cũng theo Tổng Bí thư, Đảng và Nhà nước quyết định đầu tư xây dựng Bảo tàng Quân sự việt Nam để lưu giữ lâu dài hàng trăm nghìn hiện vật, tư liệu, các tài liệu liên quan đến lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Giai đoạn 1 của bảo tàng đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ 1/11/2024, đến nay có khoảng gần 2 triệu lượt khách tham quan. Bảo tàng đã trở thành “địa chỉ đỏ” trong nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Bộ Quốc phòng và các địa phương có kế hoạch tổ chức cho tất cả cựu chiến binh, những người thuộc lực lượng thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, dân quân du kích từng tham gia đánh Mỹ được thăm Bảo tàng Quân sự Việt Nam, nếu được thì ngay trong năm nay, dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Tổng Bí thư cũng cho biết Bộ Chính trị quyết định xây dựng Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ khánh thành vào dịp Đảng ta tròn 100 tuổi - ngày 3/2/2030. Đây cũng sẽ là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ các hiện vật của lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

