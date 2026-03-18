Google Maps dính nhiều lỗi khi gộp tỉnh, thành tại Việt Nam

8 tháng sau khi Việt Nam sáp nhập tỉnh thành, dữ liệu của ứng dụng bản đồ Google Maps mới bắt đầu được xử lý theo tiêu chuẩn mới.

Tỉnh Gia Lai đã được cập nhật đúng theo dữ liệu mới trên Google Maps.

Sáng 18/3, người dùng phát hiện Google Maps thay đổi cách hiển thị một số địa điểm tại Việt Nam. Cụ thể, ranh giới hành chính của nhiều tỉnh, thành đã được thay đổi theo thông tin sau sáp nhập. Trước đó, app bản đồ vẫn sử dụng dữ liệu cũ. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi ban đầu ứng dụng còn dính nhiều lỗi vị trí.

Thông tin được chuyển ngay trên miền dữ liệu của phần mềm, không thông qua bản cập nhật. Hiện địa giới hành chính mới đã hiện trên phiên bản web và ứng dụng Google Maps ở điện thoại Android, iOS. Điều này đồng nghĩa thông tin cũng được thay đổi khi người dùng điều hướng qua CarPlay hay Android Auto.

Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm tỉnh Gia Lai, địa giới hành chính mới bao trọn khu vực tỉnh Gia Lai, Bình Định (cũ). Tuy nhiên, dữ liệu từ nền tảng nói trên chỉ được thay đổi bước đầu. Nhiều địa phương vẫn chưa được cập nhật.

TP.HCM hiện ranh giới không gồm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Thông tin địa chỉ chính xác hay ranh giới phường cũng chưa được chuẩn hóa. Những địa danh cấp huyện, thành phố hiện không còn, nền tảng vẫn duy trì, không loại bỏ hoàn toàn.

Nhiều vị trí đang hiển thị sai thông tin, cấu trúc trên Google Maps.

Trong quá trình chuyển đổi, các lỗi về địa chỉ có thể gây phiền toái cho người dùng. Một số điểm bị lẫn lộn giữa tên gọi cũ và mới.

Ví dụ, Google hiển thị đại lý xe hơi trên Quốc lộ 13, thuộc địa phận tỉnh Bình Dương (cũ) kèm địa chỉ 42/2 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố Tây, Thuận An, TP.HCM. Thông tin vị trí này sai dựa trên dữ liệu cả trước và sau sáp nhập. Trước đó, đây là phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, địa chỉ này thuộc phường Lái Thiêu, TP.HCM. Trong khi đó, phường Thuận An, TP.HCM là một khu vực khác.

Tương tự, nhiều địa điểm sau sáp nhập cũng bị khuyết dữ liệu. Một cửa hàng điện máy trên Quốc lộ 13 được hiển thị vị trí tại “QL13, Khu phố Tây, Thành Phố, Thành phố Hồ Chí Minh”, thiếu thông tin phường mới.

Trước đó, thông tin trên IssueTracker, công cụ theo dõi lỗi và yêu cầu cập nhật các sản phẩm của Google, dùng cho nội bộ và đối tác/nhà phát triển bên ngoài, cho thấy nền tảng đang cập nhật dữ liệu mới cho bản đồ tại Việt Nam.

Theo ghi nhận trên IssueTracker, các điều chỉnh được áp dụng trên Google Maps Platform. Đây là nguồn dữ liệu cho Google Maps và nhiều dịch vụ như đặt xe, giao hàng, chỉ đường...

Quá trình điều chỉnh dự kiến diễn ra từ giữa tháng 2, nhằm "mô phỏng chính xác hơn hệ thống địa chỉ bưu chính tại Việt Nam". Thông báo trên website ghi rõ các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến địa chỉ và thành phần như thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh, xã, phường hoặc đặc khu.

Công cụ của Google cho biết việc điều chỉnh được triển khai theo từng giai đoạn. Với những nền tảng sử dụng Google Maps Platform, thay đổi sẽ ảnh hưởng đến một số tính năng như tự động hoàn thành địa điểm, tìm kiếm địa điểm, chi tiết về địa điểm...