Goncalo Ramos chấn thương sau sự cố hài hước

Nếu phải tìm ra một cầu thủ kém may mắn bậc nhất trong trận Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2024 hôm 22/6, Goncalo Ramos có lẽ phải được gọi tên. Không thi đấu một phút nào, nhưng anh gặp chấn thương sau một tình huống hỗn loạn.

Một số cổ động viên quá khích tràn vào sân để tiếp cận siêu sao Cristiano Ronaldo sau trận đấu. Trong số này, chỉ có 1 fan nhí được CR7 thân thiện đáp lại. Nhưng chính từ đây, sự hỗn loạn bị đẩy lên cao trào.

Nhân viên an ninh trong lúc giải quyết hỗn loạn đã trượt chân và lao vào Goncalo Ramos.

Những fan khác từ đó càng cố gắng tiếp cận tiền đạo 39 tuổi. Và trong lúc lực lượng an ninh nỗ lực giải quyết vấn đề, một nhân viên trượt chân và lao thẳng vào Goncalo Ramos.

Hình ảnh tiền đạo của Paris Saint-Germain khập khiễng rời sân sau khi trận đấu kết thúc làm dấy lên nỗi lo về chấn thương trong hàng ngũ Bồ Đào Nha.

Tại VCK EURO lần này, Goncalo Ramos chưa ra sân lần nào nhưng vẫn là một lựa chọn chiến lược. Với việc đối thủ chỉ là Georgia trong lượt trận cuối, anh hoàn toàn có thể được HLV Roberto Martinez chjo ra sân. Tuy nhiên, với diễn biến mới này, khả năng xuất phát của tiền đạo PSG cần phải được xem xét lại.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.