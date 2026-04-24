Gợi ý loạt cơm gà ‘vị đúng đỉnh’ với đa dạng biến tấu

Xem bộ sưu tập “Cơm gà vị đúng đỉnh”, tôi thử 3 quán cơm gà vì tò mò, rồi bất ngờ với hương vị. Các quán có lựa chọn hấp dẫn, xứng đáng thêm vào list cơm trưa khi không biết ăn gì.

Dạo gần đây, TP.HCM vào đợt nắng nóng, tôi chuyển sang đặt đồ ăn giao tận nhà - vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ phải đội nắng ra ngoài. Không cần la cà quán xá, chỉ vài thao tác trên ShopeeFood như chọn quán, áp mã, hẹn giờ giao là đã có ngay một bữa ăn đủ đầy. Gần đây, tôi thử 3 quán cơm gà và khá ấn tượng vì chất lượng. Menu đa dạng, từ gỏi gà, cơm gà luộc đến các phiên bản đậm vị như xốt tiêu - đủ để đổi khẩu vị linh hoạt mà không cần mất thời gian suy nghĩ.

Các quán tôi chọn nằm trong bộ sưu tập “Cơm gà vị đúng đỉnh” trên ShopeeFood - được nhiều người rủ nhau đặt thử trên mạng xã hội gần đây. Danh sách này tổng hợp những món ngon được ShopeeFood và Jun Phạm gợi ý trong series Ăn đi đã vừa ra mắt, kết hợp cùng nhiều lựa chọn phong phú, giúp bạn dễ dàng khám phá thêm những hương vị đáng thử.

- Mức giá: Từ 50.000 đồng - Món gợi ý: Cơm gà xé gỏi, miến trộn ức gà bằm, bộ lòng gà trứng non…

Có những ngày, thứ người ta cần chỉ là một bữa ăn đủ ngon và nhanh gọn. Trong lúc như vậy, một phần gỏi gà ăn kèm cơm lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Quán gà ta Tường Vy đáp ứng hầu hết yêu cầu tôi đặt ra cho món gà luộc như thịt mềm vừa đủ, không bở, da mỏng, giữ được vị ngọt tự nhiên, phần ức không quá khô.

Nhóm tôi có 3 người, chọn phần gỏi gà ta nửa con ăn kèm cơm và cháo, cùng một phần miến ức gà lạ miệng để thay đổi khẩu vị.

Quán xử lý khá khéo phần thịt gà trộn gỏi, khi vẫn giữ được độ dai. Khi xé ra, thịt vẫn giữ được nguyên thớ, không bị vụn. Phần gỏi có vị chua nhẹ, thêm chút cay và mặn vừa đủ, không lấn át mà chỉ làm nổi bật vị gà. Ăn cùng cơm nóng, cảm giác mát - ấm đan xen khiến bữa ăn trở nên cân bằng một cách tự nhiên.

Phần ăn no bụng cho 3 người có giá 300.000 đồng bao gồm phí vận chuyển, tôi áp mã giảm 80.000 đồng tính ra rất hời. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, hết bữa vẫn thấy nhẹ bụng nhưng đủ no.

- Mức giá: Từ 66.000 đồng - Món gợi ý: Cơm gà Hải Nam, cơm thịt xá xíu…

Quán ăn tiếp theo xuất hiện trong danh sách là cơm gà Hải Nam - Calmette, tọa lạc trên con phố sầm uất ở TP.HCM. Mở cửa đón khách từ những năm 90, từ một tiệm ăn giản dị, quán dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thế hệ nhờ giữ được hương vị ổn định và cách làm chỉn chu.

Tôi đánh giá cao phần thịt gà luộc vừa chín tới, da bóng mịn, thịt mềm.

Nơi đây phục vụ cơm gà Hải Nam kiểu Singapore, được chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu đến cách nêm nếm tinh tế. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng món ăn đòi hỏi độ cầu kỳ trong cách chế biến. Gà luộc vừa chín tới, da bóng mịn, thịt mềm, chấm kèm nước sốt gừng hoặc xì dầu đậm đà là tròn vị. Cơm được nấu từ nước luộc gà, dẻo thơm nhẹ với độ béo vừa phải. Những chi tiết này khiến bữa ăn không chỉ dừng lại ở một phần cơm gà, mà trở thành trải nghiệm trọn vẹn. Tôi cũng gọi thêm bát canh hầm thanh mát, tự nhiên để cả bữa ăn trở nên nhẹ nhàng và cân bằng vị.

Dịp tụ tập gia đình, ăn trưa văn phòng hay ngày lễ muốn quây quần tại nhà cùng bạn bè mà không muốn ra ngoài nắng nóng, tôi vẫn sẽ order combo cơm gà kèm canh qua ShopeeFood. Bạn dễ dàng tìm và thưởng thức thêm nhiều lựa chọn cơm gà hấp dẫn khác trong bộ sưu tập “Cơm gà vị đúng đỉnh”.

- Mức giá: Từ 58.000 đồng - Món gợi ý: Cơm gà Dương châu mắm tỏi, cơm gà xối mỡ, cơm gà hấp muối…

Không thể bỏ qua cơm gà xối mỡ - món “quốc dân” của dân văn phòng. Một phần ăn ngon không chỉ nằm ở miếng gà chiên giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong, mà còn ở phần cơm chiên tơi, không khô, thấm vị vừa đủ để ăn hết hộp vẫn không ngấy.

Gần đây, khi lướt bộ sưu tập “Cơm gà vị đúng đỉnh” trên ShopeeFood, tôi bị thu hút bởi hình ảnh phần ăn bắt mắt của quán. “Ngôi sao” được nhiều thực khách chọn là cơm gà Dương Châu mắm tỏi vàng óng, cơm dẻo thơm quyện vị mắm tỏi cay nồng đặc trưng.

Gà xối mỡ da giòn rụm, gà hấp muối hay xốt tiêu cay cũng là gợi ý đáng thử. Ngoài cơm, quán có thêm các lựa chọn như nui xào, mì trộn… để thực khách đổi vị nếu ăn thường xuyên. Giá mỗi món dao động 58.000-72.000 đồng. Tôi gửi link để rủ đồng nghiệp đặt chung, mỗi người có thể tự chọn món theo khẩu vị, vừa có thêm ưu đãi hấp dẫn.

Sau trải nghiệm đặt món, tôi “chấm” cao bộ sưu tập “Cơm gà vị đúng đỉnh” với những món được tuyển chọn và đánh giá là đáng thử. Người dùng dễ dàng tìm lại những món ngon “vị đúng đỉnh” từng xuất hiện trong series Ăn đi đã của đại sứ ShopeeFood - Jun Phạm hoặc khám phá thêm nhiều gợi ý ẩm thực hấp dẫn khác.

Trong các dịp tụ tập tại nhà hay bữa trưa ở văn phòng, khi mọi người muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn là cho việc chuẩn bị, lựa chọn đặt món online càng phù hợp. Không cần nấu nướng, không mất thời gian tranh luận về việc ăn gì, bạn chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood, chọn vài món theo đúng mood của nhóm và chờ đồ ăn tới. Nếu vẫn còn đang lăn tăn giữa muôn vàn lựa chọn, thực khách có thể thử bắt đầu từ những gợi ý của nền tảng như tôi. Biết đâu, bạn sẽ tìm được một món “vị đúng đỉnh” theo cách rất riêng của mình.