Gói Starlink rẻ nhất ở Việt Nam giá 1,7 triệu/tháng

Sau nhiều tháng chờ đợi, website của Starlink đã cập nhật mức giá Internet vệ tinh tại Việt Nam, đồng thời cho phép người dùng đăng ký trước dịch vụ.

Mức giá Starlink công bố thấp hơn đáng kể so với các thiết bị xách tay đang được rao bán tại Việt Nam. Ảnh: MobileMustHave.

Ngày 3/7, Starlink chính thức công bố giá các gói dịch vụ tại Việt Nam, dù chưa ra mắt chính thức. Theo thông tin trên website của hãng, gói Residential dành cho khách hàng cá nhân có giá 1,7 triệu đồng/tháng. Phí thuê bao được thu khi người dùng kích hoạt dịch vụ hoặc sau 30 ngày kể từ ngày thiết bị được giao.

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng cần mua bộ thiết bị đầu cuối Standard 4X với giá 10,3 triệu đồng. Ngoài ra, Starlink thu thêm 578.900 đồng phí vận chuyển và xử lý. Khi đăng ký trước, khách hàng cần đặt cọc 2 triệu đồng. Khoản tiền này sẽ được khấu trừ vào chi phí mua bộ thiết bị khi thanh toán.

Tại thời điểm đặt trước, website hiển thị số tiền cần thanh toán khoảng 1,84 triệu đồng (đã bao gồm thuế). Starlink lưu ý số tiền này có thể thay đổi sau khi người dùng cung cấp địa chỉ lắp đặt.

Gói Residential được thiết kế cho nhu cầu sử dụng Internet tại một địa điểm cố định với dung lượng không giới hạn. Theo Starlink, tốc độ tải xuống thông thường đạt 135-305 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 20-40 Mbps. Hãng lưu ý tốc độ thực tế có thể thay đổi tùy theo vị trí sử dụng.

Đi kèm gói dịch vụ là bộ thiết bị đầu cuối Standard 4X, nặng khoảng 2,9 kg, tiêu thụ điện trung bình 75-100 W và tích hợp bộ phát Router 3 (Wi-Fi 6). Thiết bị có khả năng hoạt động trong điều kiện gió trên 96 km/h.

Bộ thiết bị đầu cuối Standard 4X được Starlink cung cấp kèm gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân tại Việt Nam. Ảnh: Starlink.

Theo giới thiệu của Starlink, gói dịch vụ này phù hợp với các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc những khu vực khó tiếp cận hạ tầng cáp quang. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn cho người dùng cần kết nối Internet tốc độ cao để xem video trực tuyến, làm việc từ xa hoặc sử dụng làm đường truyền dự phòng.

Đặt cạnh những gói cước có cùng tốc độ của Viettel, FPT hay VNPT, Starlink đắt gấp 7-10 lần. Ngoài ra, nhà mạng trong nước còn thường tặng kèm modem thay vì người dùng phải mua riêng với giá đến hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, so với các thiết bị Starlink lậu được rao bán theo hình thức xách tay tại Việt Nam, mức giá chính thức thấp hơn đáng kể.

Dù Starlink đã cập nhật giá và mở đăng ký trước cho người dùng tại Việt Nam, dịch vụ vẫn chưa được triển khai chính thức. Hiện tại, trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử vẫn xuất hiện nhiều bài đăng rao bán bộ thiết bị Starlink được giới thiệu là hàng nhập từ nước ngoài.

Thiết bị Starlink "xách tay" được rao bán trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Shopee.

Đến nay, Starlink Services Việt Nam vẫn chưa công bố thời điểm chính thức triển khai dịch vụ tại Việt Nam. Website của Starlink mới cập nhật thông tin đối với gói Residential trong khi các gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp vẫn chưa được hiển thị trên hệ thống đặt trước.

Cơ quan chức năng cho biết mọi hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không đúng quy định đều có thể bị xử phạt 70-100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, tang vật và thiết bị vi phạm còn có thể bị tịch thu. Trong bối cảnh dịch vụ chưa được triển khai chính thức, người dùng chỉ nên sử dụng thiết bị và dịch vụ Starlink thông qua đơn vị được cấp phép. Việc mua bán, lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị không đúng quy định có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.