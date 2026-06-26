Góc nhìn trưởng thành của thế hệ trẻ tại triển lãm Summer Show 2026

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Chủ đề triển lãm được lấy cảm hứng từ khái niệm “Interform” - nơi những hình thức biểu đạt khác nhau giao thoa và cộng hưởng. Thay vì chọn đề tài lý thuyết, các nhà sáng tạo trẻ dấn thân vào góc khuất đời thường, tìm lời giải cho các vấn đề xã hội, câu chuyện gia đình hay bài toán thực tế của doanh nghiệp… bằng những sản phẩm có tính ứng dụng cao.
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Nhiều dự án xuất phát từ những vấn đề gần gũi với thế hệ trẻ như bản sắc cá nhân, sức khỏe tinh thần, ký ức gia đình hay mối quan hệ giữa con người với cộng đồng và môi trường sống.
Dự án phim 2D “The Way Forward Isn't Clear” mở ra cuộc đối thoại về hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân.“What We Don’t Say” kể câu chuyện về những tình cảm khó nói thành lời giữa cha mẹ và con cái.
Không dừng lại ở những câu chuyện gia đình, lăng kính đối thoại của sinh viên còn mở rộng ra các góc nhìn về văn hóa và đời sống xã hội. Dự án “Life. Death. And Taxes” mang đến không gian sắp đặt đa chất liệu để giải mã tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Trong khi đó, dấu ấn nghề nghiệp của những con người lao động bình dị trong cuộc sống hàng ngày được tái hiện qua “Nghề là Nghệ”.
Không gian trưng bày gợi cảm hứng của “This Meal On Us” khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu về những giá trị cá nhân. Với “Chơi hội”, tác giả khai thác vai trò của cộng đồng và nhu cầu kết nối trong xã hội hiện đại.
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Đằng sau mỗi tác phẩm là hàng tháng nghiên cứu, thử nghiệm và tương tác với đời sống thực tế. Tinh thần dấn thân và sự thấu hiểu của nhóm sinh viên cũng là minh chứng sắc nét cho triết lý giáo dục mà tiến sĩ Paul Moody, Trưởng khoa Truyền thông và Công nghiệp Sáng tạo của BUV luôn nhấn mạnh.
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“Chúng tôi tin rằng tương lai của công nghiệp sáng tạo không nằm ở việc cạnh tranh với công nghệ, mà là phát triển những năng lực rất con người mà công nghệ không thể thay thế. Đó là lý do nhà trường luôn khuyến khích sinh viên bước ra khỏi giảng đường để tương tác với xã hội, nuôi dưỡng khả năng quan sát thế giới với sự tò mò, thấu hiểu những trải nghiệm khác biệt và tìm ra ý nghĩa trong những vấn đề phức tạp”, tiến sĩ Paul Moody chia sẻ.
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Bên cạnh những vấn đề của con người và xã hội, nhiều sinh viên còn hướng sự quan tâm tới mối quan hệ giữa con người với môi trường sống. Đơn cử, “Snakes and the Art of Healing” góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và sự cân bằng giữa con người với tự nhiên.
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Tinh thần sáng tạo liên ngành tiếp tục được thể hiện qua các dự án điện ảnh, truyền thông và công nghệ. Các dự án ứng dụng thực tế ảo (VR), thiết kế game và công nghệ đồ họa thời gian thực không chỉ mở rộng giới hạn biểu đạt của nghệ thuật mà còn phản ánh xu hướng hội tụ giữa sáng tạo và công nghệ.
Điều đáng chú ý của triển lãm Summer show nằm ở việc thế hệ trẻ chọn nhìn vào những điều thường bị bỏ quên: Những cuộc trò chuyện chưa bao giờ diễn ra trong gia đình, người lao công đi ngang thành phố lúc nửa đêm hay giá trị văn hóa đang dần xa khỏi đời sống của thế hệ trẻ. Chính chuỗi hành trình “đi” và “chạm” để thực hiện các dự án tại triển lãm đã làm nên một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy của những nhà sáng tạo trẻ.