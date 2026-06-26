Góc nhìn trưởng thành của thế hệ trẻ tại triển lãm Summer Show 2026

Không dừng lại ở những câu chuyện gia đình, lăng kính đối thoại của sinh viên còn mở rộng ra các góc nhìn về văn hóa và đời sống xã hội. Dự án “Life. Death. And Taxes” mang đến không gian sắp đặt đa chất liệu để giải mã tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Trong khi đó, dấu ấn nghề nghiệp của những con người lao động bình dị trong cuộc sống hàng ngày được tái hiện qua “Nghề là Nghệ”.