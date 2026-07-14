Trường ĐH Đại Nam tiếp sức tân sinh viên với quỹ học bổng 55 tỷ đồng

Với tổng giá trị 55 tỷ đồng, quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính năm 2026 của trường Đại học Đại Nam được xem là một trong những chính sách toàn diện, hấp dẫn.

Đây là món quà ý nghĩa nhà trường dành riêng cho tân sinh viên K20 với nhiều suất học bổng giá trị, cao nhất đến 100% học phí toàn khóa, kèm hỗ trợ sinh hoạt phí đến 720 triệu đồng toàn khóa.

Mùa tuyển sinh 2026, cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo lên 56 chương trình thuộc khối ngành Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn, Mỹ thuật - Thiết kế, nhà trường tiếp tục dành 55 tỷ đồng cho quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính dành riêng cho tân sinh viên K20.

Là một trong những tân sinh viên nhận học bổng tài năng, Nguyễn Anh Tuấn, cựu học sinh trường THPT chuyên Bình Long (Bình Phước), quyết định lựa chọn Đại học Đại Nam để theo học ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên ngành Công nghệ bán dẫn.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng mở rộng cơ hội cho tân sinh viên Đại học Đại Nam.

Anh Tuấn sở hữu bảng thành tích nổi bật với giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm 2024, giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2024, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm 2023, huy chương bạc Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 27 và học bổng Odon Vallet khu vực miền Nam năm 2024.

Chia sẻ về quyết định của mình, Anh Tuấn cho biết: “Học bổng tài năng không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của em suốt những năm học phổ thông, mà còn tiếp thêm động lực để em tự tin theo đuổi con đường đã chọn”.

Nhiều chính sách học bổng đồng hành cùng tân sinh viên K20.

TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường - trường Đại học Đại Nam, cho biết quỹ học bổng 55 tỷ đồng không đơn thuần là chính sách tuyển sinh, mà thể hiện quan điểm nhất quán của nhà trường trong việc lấy người học làm trung tâm.

“Chúng tôi xây dựng quỹ học bổng 55 tỷ đồng không chỉ để ghi nhận học sinh có thành tích xuất sắc, mà còn tiếp thêm cơ hội cho bạn trẻ giàu khát vọng, có hoàn cảnh khó khăn hoặc sở hữu năng lực nổi trội ở nhiều lĩnh vực. Đại học Đại Nam mong muốn không một tài năng nào phải dừng lại vì điều kiện kinh tế và không một ước mơ đại học nào bị bỏ lỡ chỉ vì thiếu điểm tựa”.

Chính sách học bổng của Đại học Đại Nam là được thiết kế theo hướng đa dạng.

Điểm khác biệt trong chính sách học bổng của Đại học Đại Nam là được thiết kế theo hướng đa dạng và dài hạn. 13 chương trình học bổng mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng. Trong đó, học bổng tài năng có giá trị từ 50% đến 100% học phí toàn khóa, kèm cơ hội nhận hỗ trợ sinh hoạt phí đến 120 triệu đồng/năm đối với học sinh đạt thành tích đặc biệt xuất sắc.

Học bổng khuyến tài hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa cho thí sinh có điểm xét tuyển đầu vào cao. Học bổng giáo dục dành cho con em cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục với mức hỗ trợ 10% học phí toàn khóa. Học bổng tiếp sức hỗ trợ 20% học phí toàn khóa cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Học bổng quân đội - công an áp dụng mức hỗ trợ 10% học phí toàn khóa đối với quân nhân xuất ngũ và con em cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, học bổng tri ân dành cho con, cháu của liệt sĩ, thương binh với mức hỗ trợ 10% học phí toàn khóa. Đối với cộng đồng Đại Nam, học bổng “người Đại Nam” có giá trị từ 10% đến 30% học phí toàn khóa, áp dụng cho người học hoặc người thân thuộc cộng đồng này.

Nhà trường chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường còn có học bổng y tế trị giá 30 triệu đồng cho ngành Y khoa và 20 triệu đồng cho ngành Dược học, Điều dưỡng, dành cho con em cán bộ ngành y tế. Học bổng “nhà tài chính tương lai” hỗ trợ 50% học phí học kỳ I cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trong khi học bổng doanh nghiệp cũng hỗ trợ 50% học phí học kỳ I cho tân sinh viên một số ngành theo chính sách của doanh nghiệp đồng hành. Đối với thí sinh có năng lực ngoại ngữ, học bổng tài năng tiếng Anh trao mức hỗ trợ 50% học phí học kỳ I cho người sở hữu chứng chỉ IELTS Academic từ 6.5 trở lên.

Bên cạnh đó, học bổng tài năng thể thao có giá trị từ 10% đến 100% học phí toàn khóa dành cho sinh viên có thành tích hoặc năng khiếu thể thao. Riêng học bổng bệ phóng công nghệ tặng một laptop cho mỗi tân sinh viên nhập học ngành Khoa học máy tính.

Đại học Đại Nam hướng đến môi trường học tập toàn diện và bền vững.

Theo đại diện nhà trường, học bổng chỉ là một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ người học. Đại học Đại Nam triển khai đào tạo theo chuẩn OBE, rút ngắn thời gian đào tạo ở hầu hết ngành (trừ Y khoa), kết nối doanh nghiệp để sinh viên thực tập hưởng lương, hỗ trợ việc làm từ sớm và cam kết không tăng học phí trong toàn khóa.