UK Academy và hành trình 10 năm xây dựng hệ thống giáo dục song ngữ

UK Academy đánh dấu cột mốc 10 năm bằng định hướng nâng chuẩn học thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển môi trường giáo dục toàn diện.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh quốc (UKA), thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG), công bố định hướng phát triển giai đoạn 2026-2031 với trọng tâm nâng cao chất lượng học thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh.

Sự kiện có sự chứng kiến của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, lãnh đạo tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cùng các đối tác chiến lược, đông đảo cha mẹ học sinh và cán bộ nhân viên, giáo viên tiêu biểu của hệ thống.

Hành trình thập kỷ ghi dấu những con số biết nói

Khởi nguồn từ điểm trường đầu tiên tại Bà Rịa vào năm 2016 với diện tích 22.596 m2, hiện nay UK Academy hoàn thiện mạng lưới quy mô quốc gia gồm 6 cơ sở: Hạ Long, Huế (quy mô 30.000 m2), Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Thạnh (TP.HCM) và Bà Rịa.

Theo đại diện nhà trường, chất lượng đào tạo tiếp tục là nền tảng phát triển. Nhiều cơ sở duy trì tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% trong nhiều năm. Tại cơ sở Bà Rịa, hơn 90% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong và ngoài nước. Tại cơ sở mũi nhọn UKA Bà Rịa, 100% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đồng thời tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế đạt trên 90%.

UK Academy kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố định hướng phát triển giai đoạn 2026-2031.

Song song đó, học sinh toàn hệ thống đã đạt được hàng nghìn giải thưởng tại các sân chơi học thuật, khoa học, nghệ thuật và thể thao. Cụ thể, UKA Bà Rịa đóng góp 2.013 giải thưởng (bao gồm 713 giải quốc tế), UKA Bình Thạnh đạt hơn 1.100 giải và UKA Đà Nẵng ghi nhận gần 1.000 thành tích xuất sắc.

Về các tiêu chuẩn kiểm định, UKA Bình Thạnh và UKA Đà Nẵng đã được công nhận là Trường học Điển hình Microsoft (Microsoft Showcase Schools 2025) và đạt giải nhất cuộc thi Trường học Lành mạnh AIA. Ngoài ra, phân hiệu UKA Hạ Long xuất sắc lọt top 10 Thương hiệu Vàng Quốc tế và đạt chuẩn kiểm định ISO 21001 cho khối Mầm non.

Học sinh UK Academy đạt hàng nghìn giải thưởng ở các sân chơi học thuật, khoa học, nghệ thuật và thể thao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập UKA, ông Nguyễn Lâm Quang Thoại, Phó giám đốc hệ thống, khẳng định nhà trường tập trung xây dựng môi trường giáo dục thúc đẩy học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng cho các cơ hội trong tương lai.

Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2031

Chiến lược giai đoạn 2026-2031 tập trung vào bốn định hướng gồm: Nâng cao chất lượng học thuật theo chuẩn quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý và xây dựng hệ sinh thái giáo dục hỗ trợ phát triển toàn diện cho học sinh.

Ông Đào Quang Huy, Chủ tịch Hội đồng trường, cho biết quá trình phát triển trong 10 năm qua phản ánh sự kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ trong hệ thống. Trong giai đoạn tới, nhà trường tiếp tục đầu tư vào chất lượng đào tạo, chuyển đổi số và các chương trình phát triển học sinh, hướng tới mục tiêu đào tạo công dân có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng với môi trường xã hội thay đổi.

Ông Đào Quang Huy thực hiện nghi thức truyền đuốc tiếp lửa, đánh dấu bước chuyển mình vào kỷ nguyên giáo dục mới.

Thông điệp chiến lược mới được cụ thể hóa bằng nghi thức rước đuốc "Hành trình truyền lửa". Ngọn lửa tri thức được đoàn học sinh danh dự rước qua mô hình 6 điểm trường, tụ hội tại cội nguồn UKA Bà Rịa và chính thức chuyển giao đến các phòng ban vận hành cốt lõi, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của toàn hệ thống.

Lấy con người làm trọng tâm phát triển bền vững

Trong khuôn khổ sự kiện, UK Academy vinh danh các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên xuất sắc và học sinh tiêu biểu từ các cơ sở trong toàn hệ thống, đồng thời tri ân phụ huynh đã tin tưởng đồng hành cùng nhà trường.

Đặc biệt, 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên tại UKA Bà Rịa có thâm niên gắn bó liên tục 10 năm cũng được vinh danh. Sự hiện diện của nhiều vị trí, từ Ban giám hiệu, giáo viên đến các bộ phận hành chính, giám thị, bảo mẫu, nội trú và bảo vệ, cho thấy sự gắn kết bền vững của đội ngũ trong hành trình phát triển của UK Academy.

Khẳng định giá trị của sự đồng lòng này, ThS Phan Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng trường UK Academy Bà Rịa, chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng, một ngôi trường hạnh phúc không được xây nên bởi những bức tường đẹp, mà bởi những con người cùng chung một mục tiêu làm tất cả những điều tốt đẹp nhất vì học sinh”.

Đồng thuận với ý kiến đó, ThS Tăng Kim Huyền, Phó giám đốc Hệ thống UK Academy, nhấn mạnh mọi chiến lược chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những trái tim chung nhịp đập và những con người sẵn sàng dấn thân. Chính sự tận tâm, tinh thần đồng hành và tình yêu dành cho giáo dục của mỗi thành viên đã làm nên hành trình 10 năm đầy tự hào của UK Academy.