Góc nhìn khác về nghề kế toán qua truyện tranh

Bộ truyện tranh “Doanh Doanh Gia Đình Truyện: Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số” mang đến cách tiếp cận gần gũi, giúp thế hệ trẻ hiểu và hứng thú về nghề kế toán.

PGS.TS Lê Thị Mỹ Hạnh là Trưởng khoa Kế toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Bộ truyện tranh hướng nghiệp nghề kế toán vừa được giới thiệu với tên gọi Doanh Doanh Gia Đình Truyện: Biệt đội kế toán - Hành trình giải mã những con số. Đây là dự án được ấp ủ trong 2 năm, do PGS.TS Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Kế toán Trường ĐH Tôn Đức Thắng, và TS Trần Khánh Lâm, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), đồng chủ biên.

Qua truyện, nhóm tác giả muốn đưa kế toán trở nên trực quan, dễ tiếp cận và gần gũi với học sinh, sinh viên. Nhân vật trung tâm là Doanh Doanh, nữ sinh trung học với đam mê kinh doanh nhưng bỡ ngỡ trước kiến thức tài chính. Từ những lần khởi nghiệp nhỏ thất bại, cô bé dần học được giá trị của việc nắm vững kế toán để thành công.

Truyện tranh Biệt đội kế toán được thực hiện với mục đích tiếp cận các bạn trẻ một cách gần gũi, sinh động.

Quá trình thực hiện truyện cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Nội dung được thử nghiệm với sinh viên và học sinh để điều chỉnh phù hợp. Nhóm tác giả hợp tác cùng họa sĩ Linh Rab nhằm đảm bảo phong cách minh họa gần gũi với tuổi trẻ.

Theo cô Mỹ Hạnh, bộ truyện xuất phát từ mong muốn giúp sinh viên tiếp cận kế toán theo não phải, tức thông qua hình ảnh và cảm xúc. “Tiếp cận kế toán qua truyện tranh giúp các em cảm nhận tốt hơn, sáng tạo hơn và thấy nghề này gần gũi với đời sống”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Khánh Lâm cho rằng nghề kế toán đang thay đổi mạnh mẽ nhờ công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. “Kế toán không chỉ là ghi chép con số, mà trở thành nghề tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp. Tôi muốn các em thấy nghề này rất đẹp và tươi mới”, Phó chủ tịch VACPA nói.