Giúp Barcelona thoát thua, trọng tài gây phẫn nộ

Bàn thắng bị từ chối của Club Brugge trước Barcelona ở cuối hiệp hai gây tranh cãi trong lượt trận Champions League rạng sáng 6/11.

Tình huống đáng chú ý xảy ra ở phút 92, khi thủ thành Wojciech Szczesny có pha xử lý chủ quan ngay trước khung thành. Bóng bất ngờ bật ra đúng tầm của Romeo Vermant (Club Brugge), cầu thủ này nhanh chân đoạt bóng và dứt điểm vào lưới trống.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Anh, Anthony Taylor xác định Vermant đã phạm lỗi với Szczesny và quyết định hủy bỏ bàn thắng, khiến cầu thủ và ban huấn luyện Club Brugge phản ứng dữ dội.

Pha bóng gây tranh cãi của thủ thành Szczesny.

Perez Burrull, chuyên viên phân tích của Marca, cho rằng đây là quyết định sai lầm của trọng tài Taylor. Ông nhận định: “Tôi không thấy có pha phạm lỗi nào của Vermant với Szczesny. Điểm mấu chốt ở tình huống này là thủ môn Barca đã tự chuyền bóng lại phía sau, một pha xử lý rất mạo hiểm và thiếu tập trung. Cậu ấy chỉ chịu va chạm nhẹ rồi ngã xuống. Quyết định ban đầu công nhận bàn thắng mới là đúng, ông ấy không nên thay đổi phán quyết".

Trước tình huống ở cuối hiệp hai, VAR cũng can thiệp giúp Barcelona thoát một quả phạt đền sau pha va chạm của Alejandro Balde trong vùng cấm. Nhiều người hâm mộ Club Brugge tỏ ra phẫn nộ trên mạng xã hội, cho rằng đội bóng của họ đã bị trọng tài Taylor “cướp trắng” một chiến thắng xứng đáng.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 3-3. Barcelona hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi Club Brugge vươn lên vị trí thứ 22.

