Giữa làn sóng cải tổ chấn động, Batman ‘cứu thua’ cho DC Comics

Trong khi nhiều bộ phận tại Warner Bros. đối mặt với biến động nhân sự sau thương vụ Paramount Skydance mua lại, các nhân viên tại DC Comics không nằm trong xu hướng này.

Theo Screen Rant, thương vụ sáp nhập trên đã dẫn đến nhiều biến động lớn về nhân sự tại Warner Bros và thế giới truyện tranh DC.

Nội bộ DC đầy bất ổn

Đã có một thông tin gây chấn động thế giới truyện tranh là James Gunn và Peter Safran sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo DC Studios vào tháng tới. Jeremy Latcham, cựu giám đốc điều hành tại Marvel Studios, sẽ kế nhiệm họ với vai trò chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của DC Studios.

Ngoài ra, còn xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng biên kịch Tom King cũng có thể bị loại khỏi DC, hoặc chính ông đang tìm cách rời đi, theo Polygon.

James Gunn và Peter Safran. Ảnh: Clutch Points.

Tác giả này từng chấp bút cho nhiều loạt truyện được đánh giá cao tại DC như Supergirl: Woman of Tomorrow, Mister Miracle, Omega Men và một số tác phẩm khác. Ông cũng được Gunn chọn làm một trong những người định hình Vũ trụ DC mới, với nhiều dự án dựa trên các bộ truyện tranh của ông. King còn tham gia sáng tạo loạt phim Lanterns trên HBO.

Với việc loạt truyện Wonder Woman do ông viết sắp kết thúc, cộng thêm sự ra đi của Gunn và Safran, đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để King chuyển sang các dự án khác.

Trong khi đó, Skydance cũng bắt đầu cắt giảm nhân sự tại một số bộ phận, chẳng hạn như Skydance Games, theo Polygon.

Hiện vẫn chưa rõ sự thay đổi nhân sự cấp cao này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch phát triển các bộ phim điện ảnh và truyền hình thuộc Vũ trụ DC.

Thành tích vượt trội của Absolute Batman

Trong khi đó, mảng xuất bản của DC lại đón nhận tin vui. Không giống như các bộ phận khác, nhân viên tại DC Comics không thuộc diện bị đề nghị tự nguyện nghỉ việc. Nguyên nhân được cho là do thành tích kinh doanh vượt trội của các ấn phẩm truyện tranh.

Theo trang Bleeding Cool, DC Comics “đang đạt hiệu quả kinh doanh vượt trội so với các bộ phận khác tại Warner Bros.” và mang lại lợi nhuận đáng kể. Cụ thể, thành công cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại của loạt truyện Absolute Batman đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo rằng không có nhân viên nào tại bộ phận xuất bản của DC phải rời đi.

Trang tin này giải thích: “chẳng ai muốn giết con ngỗng đẻ trứng vàng” cả, hơn nữa, vì “không ai thực sự nắm rõ tường tận công việc của từng cá nhân tại DC”, nên việc để mất một nhân viên, cùng với những hệ lụy dây chuyền khó lường có thể xảy ra, được xem là một rủi ro không đáng có.

Absolute Batman, được Scott Snyder viết với phần minh họa chính do Nick Dragotta đảm nhận, ra mắt vào tháng 10 năm 2024. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu của nhánh truyện Absolute Universe của DC.

Loạt truyện Absolute Batman rất ăn khách. Ảnh: Amazon.

Trong phiên bản này, Bruce Wayne là một kỹ sư dân dụng ở độ tuổi đôi mươi, không sở hữu khối tài sản hay nguồn lực dồi dào như hình tượng nhân vật truyền thống. Thay vào đó, ông tự chế tạo mọi thiết bị, tích lũy kỹ năng chiến đấu và kiến thức chuyên môn ngay tại thành phố Gotham thay vì thông qua hành trình chu du khắp thế giới.

Ngoài Batman, các nhân vật phản diện cũng được tái thiết kế đầy táo bạo. Chẳng hạn, The Joker giờ đây là một tỷ phú bất tử và có khả năng biến đổi thành một thực thể quái dị, trong khi đó, Oswald Cobblepot (Penguin), Catwoman (Selina Kyle), Harvey Dent (Two-Face), Edward Nigma (Riddler) và Waylon Jones (Killer Croc) đều được xây dựng như những người bạn thời thơ ấu của Bruce.

Ấn bản Absolute Batman #1 đã trở thành tập truyện tranh bán chạy nhất năm 2024. Vào tháng 6 vừa qua, Snyder tiết lộ rằng Absolute Batman #20 đã đạt doanh số hơn 500.000 bản.

Bên cạnh thành công về mặt thương mại, loạt truyện này còn nhận được nhiều đề cử tại giải thưởng Eisner và giành giải Tác phẩm của năm (Book of the Year) tại lễ trao giải Harvey năm 2026.

Đây chỉ là một số ví dụ cho thấy thành công chung của dòng truyện Absolute Universe kể từ khi ra mắt cách đây hơn 2 năm. Các đầu truyện định kỳ khác trong dòng này tập trung vào Wonder Woman, Superman, Flash và Green Lantern, trong khi các phiên bản Absolute của Martian Manhunter, Green Arrow và Catwoman cũng được khai thác qua các loạt truyện giới hạn (limited series) riêng.