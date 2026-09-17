Giữa hàng nghìn lời khuyên, cần biết gì khi mang thai lần đầu

Mang thai lần đầu khiến nhiều phụ nữ bỡ ngỡ trước hàng loạt thay đổi. Một số nguyên tắc về ăn uống, vận động, dùng thuốc và nghỉ ngơi giúp mẹ chăm sóc thai kỳ tốt hơn.

Mang thai lần đầu không chỉ là hành trình nhiều cảm xúc mà còn đi kèm những thay đổi cần thích nghi. Ảnh: Shutterstock.

Mang thai có thể là hành trình đầy cảm xúc, với rất nhiều lời khuyên từ những người xung quanh. Giữa vô số thông tin, mẹ bầu nên chú ý đến những gì cơ thể thực sự cần, đồng thời ưu tiên sức khỏe của bản thân và em bé.

Hãy chăm sóc bản thân, lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Mẹ bầu cũng nên xây dựng một mạng lưới những người có thể hỗ trợ cả về thể chất lẫn tinh thần, theo Times of India.

Những điều nên làm khi mang thai

Duy trì sức khỏe trong suốt thai kỳ không chỉ quan trọng với mẹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Dưới đây là một số lưu ý giúp mẹ chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thai kỳ:

- Khám thai định kỳ: Việc khám thai thường xuyên giúp theo dõi sức khỏe của cả mẹ và em bé. Trong các lần khám, bác sĩ có thể đánh giá sự phát triển của thai nhi, phát hiện sớm những vấn đề có thể xảy ra và hướng dẫn mẹ cách chăm sóc thai kỳ phù hợp.

- Ăn uống cân bằng: Chế độ ăn nên đa dạng, bao gồm rau củ quả tươi, thực phẩm giàu protein, ngũ cốc nguyên hạt và đủ nước. Ăn thành nhiều bữa nhỏ, đều đặn có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn, đồng thời cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Uống đủ nước giúp hạn chế một số vấn đề có thể gặp trong thai kỳ như táo bón và nhiễm trùng đường tiết niệu. Phụ nữ mang thai uống khoảng 8-10 cốc nước mỗi ngày.

- Bổ sung vitamin và khoáng chất khi cần: Một số vitamin và khoáng chất như axit folic, sắt và canxi đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của thai nhi. Mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ để biết mình cần bổ sung loại nào và liều lượng bao nhiêu, thay vì tự ý sử dụng.

- Tập luyện phù hợp: Các hoạt động như đi bộ hoặc một số bài tập phù hợp, chẳng hạn yoga dành cho phụ nữ mang thai, có thể giúp duy trì tuần hoàn máu và tăng độ linh hoạt. Mẹ bầu cũng có thể tham gia các lớp tập luyện dành riêng cho phụ nữ mang thai nếu phù hợp.

- Nghỉ ngơi và thư giãn: Mệt mỏi khá phổ biến ở phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn đầu. Vì vậy, mẹ cần đảm bảo ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể thích nghi với những thay đổi do thai kỳ mang lại.

- Đọc sách: Thai kỳ có thể kéo theo nhiều thay đổi về tâm lý. Mẹ bầu nên dành thời gian cho những hoạt động khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, thư giãn và thoải mái. Đọc sách cũng là một cách hữu ích giúp mẹ bầu chuẩn bị tâm lý và kiến thức cho hành trình làm mẹ.

Việc đọc không chỉ cung cấp thông tin khoa học đáng tin cậy, giúp mẹ phân biệt được đâu là lời khuyên hữu ích giữa vô vàn thông tin trên mạng xã hội, mà còn là cách để thư giãn, giảm căng thẳng trong thai kỳ. Mẹ bầu có thể tham khảo một số đầu sách theo từng nhu cầu: sách y khoa - dinh dưỡng thai kỳ để nắm rõ các mốc phát triển của thai nhi và chế độ ăn uống phù hợp; sách tâm lý - kỹ năng làm cha mẹ để chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn nuôi con sau này; hoặc đơn giản là những cuốn tản văn, truyện nhẹ nhàng để thư giãn tinh thần mỗi khi mệt mỏi.

Ngoài ra, việc đọc to cho thai nhi nghe trong những tháng cuối thai kỳ cũng được nhiều chuyên gia khuyến khích, vì đây là cách giúp mẹ kết nối sớm với con, đồng thời tạo thói quen tốt để duy trì khi bé chào đời.

Những điều không nên làm khi mang thai lần đầu

Đây là giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi, vì vậy mẹ bầu cần thận trọng trong sinh hoạt hàng ngày:

- Không tự ý dùng thuốc: Không nên tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ, bởi một số thuốc có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến thai nhi.

- Tránh thuốc lá, rượu và các sản phẩm có hại: Mẹ bầu nên tránh hút thuốc, uống rượu và sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác vì những chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển của em bé.

- Hạn chế caffeine: Không nên tiêu thụ quá nhiều caffeine trong thai kỳ vì lượng caffeine cao có thể làm tăng nguy cơ gặp một số vấn đề trong thai kỳ.

- Tránh làm việc quá sức: Mẹ bầu nên hạn chế những công việc hoặc hoạt động đòi hỏi nhiều sức lực. Khi cơ thể mệt mỏi, cần dành thời gian nghỉ ngơi.

- Chú ý các dấu hiệu bất thường: Nếu xuất hiện những dấu hiệu như chảy máu, đau bụng hoặc thai nhi giảm cử động, mẹ bầu cần thông báo cho bác sĩ để được đánh giá.