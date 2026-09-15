Có nên tiếp tục cho con bú khi đang mang thai?

Phát hiện mang thai khi con vẫn đang bú, nhiều mẹ vội cai sữa vì lo ảnh hưởng đến thai nhi. Thực tế, thai kỳ bình thường thường không bắt buộc mẹ phải ngừng cho con bú.

Nếu có thai kỳ khỏe mạnh, mẹ vẫn có thể tiếp tục cho con bú. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều phụ nữ lo lắng việc tiếp tục cho con bú khi mang thai có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tuy nhiên, nếu thai kỳ diễn biến bình thường, không có biến chứng, mẹ thường có thể tiếp tục cho con bú. Điều quan trọng là đảm bảo đủ dinh dưỡng, nước và thời gian nghỉ ngơi.

Cho con bú khi mang thai có ảnh hưởng đến thai nhi?

Theo WebMD, quan niệm cho rằng mẹ phải cai sữa ngay khi phát hiện mang thai không hoàn toàn đúng. Với thai kỳ không có biến chứng, việc tiếp tục cho con bú nhìn chung không gây ảnh hưởng bất lợi đến mẹ, thai nhi hoặc trẻ lớn.

Trong quá trình cho bú, cơ thể giải phóng hormone oxytocin. Hormone này có vai trò kích thích tiết sữa và đồng thời có thể gây những cơn co nhẹ ở tử cung. Tuy nhiên, ở thai kỳ khỏe mạnh, các cơn co này thường nhẹ và không phải vấn đề đáng lo ngại.

Vì vậy, nếu mẹ khỏe mạnh, thai phát triển bình thường và không thuộc nhóm thai kỳ nguy cơ cao, việc tiếp tục cho trẻ lớn bú thường có thể được duy trì.

Những tác dụng phụ khi cho con bú trong thai kỳ

Mặc dù an toàn, việc cho con bú trong thai kỳ có thể đi kèm một số tác dụng phụ, đồng thời trẻ lớn cũng có thể nhận thấy những thay đổi trong sữa mẹ:

Co bóp tử cung: Với thai kỳ có biến chứng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, hormone oxytocin kích thích quá trình sản xuất sữa mẹ có thể làm tăng hoạt động co bóp của tử cung và ảnh hưởng đến thai kỳ. Bác sĩ có thể khuyến cáo mẹ ngừng cho con bú nếu từng sảy thai hoặc sinh non.

Thay đổi về sữa mẹ: Sữa mẹ vẫn cung cấp dưỡng chất trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, do sự thay đổi hormone, thành phần, lượng sữa, độ đặc và mùi vị sữa có thể thay đổi theo thời gian.

Sữa có thể trở nên mặn hơn, trong khi lượng sữa có xu hướng giảm khi thai kỳ tiến triển. Những thay đổi tự nhiên này có thể khiến trẻ lớn giảm bú hoặc tự cai sữa trước khi em bé mới chào đời.

Khó chịu về thể chất: Trong giai đoạn đầu hoặc 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ có thể bị đau, nhạy cảm ở núm vú và căng tức ngực. Tình trạng ốm nghén cũng có thể khiến mẹ ăn uống kém, uống ít nước và cảm thấy mệt mỏi. Những khó chịu này có thể rõ rệt hơn khi mẹ tiếp tục cho con bú.

Nếu có những yếu tố nguy cơ dưới đây, bác sĩ có thể yêu cầu mẹ ngừng cho con bú và cai sữa cho trẻ lớn:

Có các triệu chứng đau hoặc khó chịu nghiêm trọng trong 3 tháng đầu.

Có tiền sử sảy thai.

Từng bị chảy máu trong một lần mang thai trước.

Từng sinh non.

Đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh non trong thai kỳ hiện tại.

Trong những trường hợp này, mẹ nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ sản khoa để được đánh giá tình trạng thai kỳ trước khi quyết định tiếp tục cho con bú.