Lợi ích sức khỏe của mẹ khi cho con bú

Cho con bú không chỉ giúp trẻ nhận nguồn dinh dưỡng phù hợp mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người mẹ.

Sữa mẹ thay đổi theo nhu cầu của trẻ, đồng thời việc cho con bú cũng mang lại nhiều lợi ích cho mẹ, từ hồi phục sau sinh đến sức khỏe lâu dài. Ảnh: Magnific.

Sữa mẹ được xem là nguồn dinh dưỡng phù hợp nhất với trẻ trong những tháng đầu đời. Không chỉ cung cấp hơn 300 thành phần dinh dưỡng và hoạt chất sinh học, sữa mẹ còn thay đổi theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ.

Theo TS.BS Phan Bích Nga, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng, việc cho con bú cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe người mẹ.

Khi trẻ bú đúng cách, động tác bú kích thích cơ thể mẹ giải phóng hormone oxytocin. Hormone này thúc đẩy tử cung co hồi, góp phần hạn chế chảy máu sau sinh và giúp tử cung trở lại kích thước ban đầu nhanh hơn.

Cho con bú cũng làm tăng nhu cầu năng lượng của cơ thể, qua đó hỗ trợ mẹ giảm cân sau sinh. Tuy nhiên, tốc độ giảm cân còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ và thể trạng của từng người.

Một lợi ích khác là phương pháp vô kinh khi cho con bú có thể giúp tránh thai tạm thời. Khi mẹ cho trẻ bú hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, thường xuyên cả ngày lẫn đêm, chưa có kinh trở lại và trẻ dưới 6 tháng tuổi, khả năng rụng trứng có thể bị ức chế. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tránh thai hiệu quả trong những điều kiện cụ thể, không nên áp dụng nếu không đáp ứng đủ tiêu chí.

"Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ từng cho con bú có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng thấp hơn so với người không cho con bú. Việc cho con bú cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn ở người mẹ", bác sĩ Nga nói.

Với sức khỏe xương, trong thời gian cho con bú, cơ thể mẹ có thể huy động một phần canxi từ xương để đáp ứng nhu cầu sản xuất sữa. Mật độ xương thường giảm tạm thời nhưng sẽ được phục hồi sau khi cai sữa. Một số bằng chứng cho thấy việc từng cho con bú có thể liên quan đến nguy cơ gãy xương hông thấp hơn về lâu dài, dù mối liên hệ này còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác.

Cho con bú còn tạo điều kiện để mẹ và trẻ tiếp xúc da kề da, tăng tương tác và giúp người mẹ thư giãn. Hormone oxytocin và prolactin được giải phóng trong quá trình này có thể góp phần tạo cảm giác dễ chịu, đồng thời việc cho con bú được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ trầm cảm sau sinh thấp hơn.

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp gia đình tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc phải mua, pha và bảo quản sữa công thức.