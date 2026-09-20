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Khi cái chết hóa thành sự sống

Cuốn sách đưa độc giả bước vào ranh giới sinh tử nghẹt thở trong phòng mổ. Không chỉ tái hiện lịch sử y khoa cùng áp lực của những ca phẫu thuật tác phẩm chạm đến trái tim người đọc bằng câu chuyện nhân văn về lòng quả cảm, sự sẻ chia và nghĩa cử trao đi sự sống trong thời khắc mất mát lớn nhất.

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Điều kỳ diệu nằm bên trong một quả thận

  • Chủ nhật, 20/9/2026 09:00 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Thận là một trong những cơ quan tinh xảo nhất cơ thể, đảm nhiệm hàng loạt chức năng mà y học từng không thể thay thế.

Hành trình tìm cách thay thế chức năng của thận đã mở đường cho kỷ nguyên ghép tạng. Ảnh: Shutterstock.

Thận là một tạo tác tinh xảo. Tôi thích nói với các bác sĩ nội trú rằng “một quả thận tồi nhất vẫn tốt hơn những bác sĩ thông minh nhất”.

Ở một người khỏe mạnh với nội tạng hoạt động bình thường, máu chảy vào thận và đi qua một hệ thống tài tình gồm các tiểu cầu thận - búi tròn của các mạch máu mỏng bao quanh ống thận. Trên khắp niêm mạc và cấu trúc của thận, độc tố, chất thải và chất điện giải đã được lọc ra, đi vào các ống thận, để rồi được tiết ra dưới dạng nước tiểu.

Thận cũng tham gia vào việc kiểm soát huyết áp và kích thích sản xuất hồng cầu. Thật đáng kinh ngạc khi thận dường như biết chính xác những gì cần làm với chất lỏng trong cơ thể và sự tái hấp thu, trong khi các bác sĩ chúng tôi gặp quá nhiều khó khăn trong việc điều tiết chất lỏng ở bệnh nhân, bất kể bao nhiêu xét nghiệm và sinh hiệu được kiểm tra. Một phần do sự phức tạp và tầm quan trọng của bộ phận này trong cơ thể, trước những năm 1960, các bệnh nhân suy thận thường tử vong.

Cho đến thời điểm ấy, chạy thận nhân tạo liên tục hoặc gián đoạn vẫn chưa thành hiện thực. Về cơ bản, đó là liệu pháp thay thế chức năng thận, trong đó người bệnh được nối với một máy lọc máu. Việc điều trị người mắc bệnh thận không hiệu quả đã truyền cảm hứng và khiến Alexis Carrel tiến những bước đầu tiên để biến ghép tạng thành hiện thực, đơn giản bắt đầu từ khâu nối thận từ con vật này sang con vật khác.

Nhưng chặng đường vẫn còn dài, tất cả đều khởi nguồn từ nỗi tuyệt vọng khi chứng kiến những con người trẻ tuổi phải ra đi vì không thể thải độc qua đường niệu. Và vì vậy, thật trùng hợp khi chính một ca ghép thận đã đưa tôi đến với con đường trở thành một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng.

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Trân trọng.

Joshua D. Mezrich

Omega+ và NXB Dân Trí

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