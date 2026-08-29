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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Tình trạng nhiều phụ nữ gặp phải sau sinh: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

  • Thứ bảy, 29/8/2026 20:40 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Sau sinh, khi kinh nguyệt trở lại, nhiều phụ nữ có thể gặp tình trạng dễ cáu gắt, mệt mỏi, khó ngủ hoặc buồn bã trước kỳ kinh.

Phụ nữ sẽ thay đổi tâm trạng khi có kinh lại sau sinh. Ảnh: Twenty20.

Thời điểm có kinh nguyệt trở lại sau sinh ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào cơ địa và đặc biệt là việc có cho con bú hay không. Với phụ nữ không cho con bú hoặc cho con bú không hoàn toàn, kinh nguyệt có thể trở lại sau khoảng 6-8 tuần.

Trong khi đó, phụ nữ cho con bú hoàn toàn có thể mất nhiều tháng mới có kinh trở lại, thậm chí lâu hơn.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết phụ nữ khi kinh nguyệt trở lại có thể gặp những thay đổi về thể chất và tâm trạng khoảng 7-10 ngày trước kỳ kinh.

Khi kinh nguyệt đã trở lại, một số phụ nữ có thể cảm thấy cơ thể khó chịu, khó ngủ, dễ cáu gắt, mệt mỏi hoặc mất năng lượng khoảng 7-10 ngày trước kỳ kinh. Thậm chí, có người cảm thấy buồn bã, không còn hứng thú với những hoạt động thường ngày và trải qua những ngày trước kỳ kinh một cách nặng nề.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt, trong đó sự thay đổi nội tiết tố trong chu kỳ là một trong những nguyên nhân.

Theo bác sĩ Nhu, đây là vấn đề sinh lý nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở phụ nữ sau sinh vốn phải thích nghi với nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý và sinh hoạt.

Việc nhận biết sớm các biểu hiện và có biện pháp hỗ trợ phù hợp có thể giúp phụ nữ giảm cảm giác khó chịu, duy trì sinh hoạt và trạng thái tinh thần tốt hơn. Ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và quản lý căng thẳng là những biện pháp có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng.

Nếu các biểu hiện kéo dài, trở nên nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, phụ nữ nên chủ động thăm khám để được bác sĩ đánh giá và tư vấn phù hợp.

Một số trường hợp có thể được cân nhắc sử dụng viên uống tránh thai hàng ngày để duy trì nội tiết tố và hạn chế sự dao động hormone trong chu kỳ. Tuy nhiên, phụ nữ sau sinh, đặc biệt người đang cho con bú, cần được bác sĩ tư vấn lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu tránh thai.

Bác sĩ Nhu khuyến cáo không nên tự ý sử dụng viên uống tránh thai hoặc các sản phẩm nội tiết khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

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