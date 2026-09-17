Giai đoạn 'vàng' của trẻ sơ sinh ngắn hơn nhiều người nghĩ

Nhiều cha mẹ ngỡ ngàng khi biết giai đoạn sơ sinh của con chỉ kéo dài vài tuần. Đây là những điều cần biết để chăm con đúng cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.

Giai đoạn sơ sinh chỉ kéo dài vài tuần, nhưng đòi hỏi cha mẹ dành nhiều thời gian ôm ấp, cho ăn và dỗ dành bé. Ảnh: Unsplash.

Chăm sóc trẻ sơ sinh luôn khiến cha mẹ hồi hộp, dù là lần đầu hay đã có kinh nghiệm. Trẻ sơ sinh nhỏ bé và mong manh đến khó tin. Sau những giờ dỗ dành, cho con bú, nhiều phụ huynh tự hỏi: giai đoạn sơ sinh thực sự kéo dài bao lâu?

Những đêm mất ngủ có thể khiến thời gian như kéo dài vô tận. Nhưng thực chất, giai đoạn sơ sinh của con lại trôi qua rất nhanh.

Bài viết dưới đây, giúp cha mẹ nắm rõ các cột mốc phát triển của trẻ sơ sinh và những mẹo hữu ích để vượt qua giai đoạn ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này - đồng thời tranh thủ tận hưởng những cái ôm và mùi hương đặc trưng của "em bé mới sinh" trước khi chúng qua đi, theo The Bump.

Giai đoạn sơ sinh kéo dài bao lâu?

Trên thực tế, giai đoạn sơ sinh ngắn hơn nhiều so với những gì phần đông mọi người vẫn nghĩ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng thời gian này chính thức kéo dài 28 ngày.

"Tuy nhiên, nhiều người cho rằng giai đoạn này kéo dài đến khi trẻ được khoảng 4-6 tuần tuổi", bác sĩ Jessica Madden, chuyên gia nhi khoa, sơ sinh kiêm giám đốc y khoa tại Aeroflow Breastpumps, cho biết.

Sau khi kết thúc giai đoạn sơ sinh, trẻ bước sang giai đoạn nhũ nhi, được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) định nghĩa là khoảng thời gian kéo dài đến khi trẻ tròn một tuổi.

Trẻ sơ sinh cần những gì?

Trong vài tuần đầu đời, cha mẹ sẽ dành phần lớn thời gian để ôm ấp, cho con bú và dỗ con khóc. Trẻ sơ sinh không đòi hỏi nhiều ngoài những nhu cầu sinh tồn cơ bản. Về lý thuyết, chỉ cần được cho ăn đầy đủ, nghỉ ngơi và cảm nhận được tình yêu thương, trẻ sẽ khá vui vẻ, dù trên thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Tốt nhất nên giữ mọi thứ đơn giản khi chăm sóc trẻ sơ sinh, và hạn chế phụ thuộc vào công nghệ nếu có thể", bác sĩ Madden chia sẻ.

Bà cũng lưu ý cha mẹ không cần quá lo lắng về việc luyện ngủ cho con: "Việc này chưa phù hợp với sự phát triển của trẻ cho đến khi bé ít nhất 4 tháng tuổi".

Trẻ sơ sinh bú mẹ thường cần bú theo nhu cầu, khoảng 8-12 lần mỗi ngày. Ảnh: Unsplash.

Dưới đây là những gì trẻ sơ sinh thực sự cần:

- Sữa

Dù là sữa mẹ, sữa công thức hay kết hợp cả hai, trẻ sơ sinh gần như ăn liên tục. "Trẻ sơ sinh cần bú đủ lượng sữa mẹ hoặc sữa công thức để có thể phát triển và lớn khỏe mạnh", bác sĩ Madden nói.

Tần suất cho ăn đôi khi phụ thuộc vào việc trẻ bú mẹ hay bú bình. Theo Demi Lucas, chuyên gia tư vấn sữa mẹ (IBCLC), nữ hộ sinh kiêm quản lý nguồn lực lâm sàng tại The Lactation Network, trẻ bú mẹ cần được cho bú theo nhu cầu.

"Thông thường, trẻ sẽ bú khoảng 8-12 lần trong 24 giờ", bà cho biết. "Lúc mới sinh, dạ dày của trẻ chỉ có dung tích khoảng 5-7 ml. Con số này sẽ tăng dần trong những ngày và tháng tiếp theo". Với trẻ bú sữa công thức, CDC khuyến nghị cho trẻ uống 30-60 ml mỗi 2-3 giờ, tương đương 8-12 lần trong 24 giờ.

"Ở độ tuổi này, trung bình trẻ cần tăng khoảng 15-30 g mỗi ngày sau khi đã lấy lại cân nặng lúc sinh", bác sĩ Madden bổ sung.

- Giấc ngủ

Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian ngủ đôi khi lại "lệch múi giờ" - không ít bé bị đảo lộn ngày và đêm. Vì vậy, nếu nhận thấy con thức nhiều vào ban đêm hơn ban ngày, cha mẹ cũng không cần quá lo lắng.

"Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, do trẻ sơ sinh cần thức dậy để bú thường xuyên, nhưng cũng có những khoảng ngủ dài giữa các cữ bú", bà giải thích.

Trung bình, trẻ sơ sinh ngủ khoảng 18-20 giờ mỗi ngày. Cha mẹ cũng không nên kỳ vọng con có một lịch ngủ cố định ở độ tuổi này. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các nguyên tắc ngủ an toàn cũng rất quan trọng: Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyến cáo đặt trẻ nằm ngửa trên bề mặt phẳng, chắc chắn, không có chăn, gối, đồ chơi hay bất kỳ vật dụng nào khác, có thể quấn khăn cho bé nếu cha mẹ muốn.

- Vệ sinh cơ bản

Cha mẹ nên chuẩn bị tinh thần sẽ dùng rất nhiều tã trong vài tuần đầu: Trẻ sơ sinh đi tiểu và đại tiện thường xuyên, và tình trạng tràn tã hoàn toàn có thể xảy ra. Cha mẹ có thể phải thay tã cho trẻ sơ sinh tới 12 lần mỗi ngày, tùy vào tần suất và lượng sữa bé bú. Bà cũng lưu ý không cần tắm cho bé mỗi ngày vì có thể khiến da bé bị khô. AAP khuyến nghị chỉ nên tắm cho trẻ tối đa 3 lần mỗi tuần.

- Tiếp xúc da kề da

Việc ôm ấp con không chỉ mang lại niềm vui cho cha mẹ, mà còn là điều bé cần để phát triển và lớn khỏe mạnh. Bác sĩ Madden khuyến khích thực hiện phương pháp "da kề da" - để ngực trần của bé áp vào ngực trần của người chăm sóc. "Trẻ sơ sinh được hưởng lợi từ việc tiếp xúc da kề da với tất cả người chăm sóc, không chỉ riêng mẹ", bà nhấn mạnh.