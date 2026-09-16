Bệnh nhân ở TP.HCM rơi vào bạo bệnh chỉ vì miếng xương cá

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì sốc nhiễm trùng. Trong ổ áp-xe gan chứa đầy mủ, bác sĩ phát hiện một dị vật hình xương cá dài khoảng 3 cm.

Sau khi đột ngột chóng mặt, buồn nôn, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện ổ áp-xe gan chứa một mảnh xương cá dài 3 cm. Ảnh: BVCC.

Sau khi xuất hiện chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi, cụ ông 82 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp, suy tuần hoàn và suy thận cấp.

Ổ áp xe chứa xương cá

Bệnh nhân N.V.H. (82 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) nhập viện ngày 29/8 trong tình trạng rất nặng. Trước đó khoảng một giờ, sau khi đi vệ sinh, ông đột ngột chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng và áp-xe gan trái do dị vật. Tình trạng có nguy cơ diễn tiến thành suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Ban đầu, gia đình có nguyện vọng chuyển người bệnh lên tuyến trên. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích về mức độ nghiêm trọng, nguy cơ bệnh diễn tiến nhanh và sự cần thiết phải can thiệp kịp thời, gia đình đồng ý để ê-kíp khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện ổ áp xe ở gan trái, kích thước khoảng 3x4 cm, bên trong chứa nhiều mủ màu nâu đục. Kiểm tra kỹ ổ áp xe, ê-kíp bất ngờ phát hiện một dị vật có hình dạng xương cá, dài khoảng 3 cm.

Dị vật được lấy ra. Các bác sĩ đồng thời xử trí ổ áp xe, dẫn lưu và kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi trong 3 ngày. Khi tình trạng ổn định và tiến triển tốt, người bệnh được chuyển về khoa Ngoại tổng hợp.

Dị vật là xương cá được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC.

Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, ống dẫn lưu được rút. Bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện vào ngày thứ 10.

Không nên chờ đến khi bệnh diễn tiến nặng

Theo thạc sĩ, bác sĩ Trần Nam, khoa Ngoại tổng hợp, áp xe gan là tình trạng tổ chức gan bị tổn thương, hoại tử và hình thành các ổ chứa mủ bên trong. Phần lớn trường hợp áp xe gan do nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, trong khi áp xe gan liên quan đến dị vật đường tiêu hóa là biến chứng rất hiếm gặp.

Dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm hoặc các mảnh xương nhỏ có thể vô tình được nuốt vào mà người bệnh không nhận biết. Trong một số trường hợp, dị vật có thể xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp xe.

Điều khiến việc chẩn đoán khó khăn là người bệnh có thể không nhớ hoặc không cảm nhận được thời điểm nuốt phải dị vật. Vì vậy, nguyên nhân gây nhiễm trùng đôi khi chỉ được phát hiện khi bác sĩ can thiệp hoặc phẫu thuật.

ThS.BS Trần Nam khuyến cáo người dân không nên chờ đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng mới đi khám. Đặc biệt, người trung niên và cao tuổi cần duy trì khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và yếu tố nguy cơ.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, sốt không rõ nguyên nhân, rét run, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, sụt cân hoặc mệt mỏi bất thường, người bệnh nên chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Nếu tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nặng, người bệnh có thể rơi vào nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.