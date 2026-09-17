Những thực phẩm giàu canxi có lợi cho bà bầu

Canxi là một trong những khoáng chất mẹ bầu không nên bỏ qua. Đủ canxi giúp thai nhi phát triển xương, răng và hỗ trợ sức khỏe của mẹ.

Bổ sung đủ khoáng chất này giúp hỗ trợ phát triển xương, răng và sức khỏe của mẹ bầu. Ảnh: Shutterstock.

Trong thai kỳ, cơ thể người mẹ phải đáp ứng đồng thời nhu cầu dinh dưỡng của bản thân và quá trình phát triển của thai nhi. Bên cạnh axit folic, sắt hay vitamin D, canxi là khoáng chất đặc biệt quan trọng.

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), canxi tham gia xây dựng xương và răng cho thai nhi. Phụ nữ mang thai từ 19 tuổi trở lên cần khoảng 1.000 mg canxi mỗi ngày; mức này tăng lên 1.300 mg/ngày ở thai phụ từ 14-18 tuổi. Đây là tổng lượng canxi cần đáp ứng từ chế độ ăn và các nguồn bổ sung nếu có.

Canxi quan trọng với sự phát triển của thai nhi

Theo Healthy Children, canxi là thành phần quan trọng cấu tạo nên xương và răng. Khi thai nhi lớn dần, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ, nhu cầu khoáng chất này tăng lên để phục vụ quá trình phát triển hệ xương.

ACOG liệt kê canxi trong nhóm các vitamin và khoáng chất cần thiết trong thai kỳ, cùng với sắt, vitamin D, choline, axit folic và omega-3. Vitamin D cũng đóng vai trò hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi, vì vậy chế độ ăn của mẹ cần bảo đảm đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hoặc viên bổ sung.

Đáp ứng đủ nhu cầu canxi trong thai kỳ quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Khoáng chất này không chỉ tham gia xây dựng xương, răng mà còn cần cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh, mạch máu và quá trình đông máu.

Mẹ có thể bị thiếu canxi nếu chế độ ăn không đáp ứng nhu cầu

Trong thai kỳ, nếu lượng canxi đưa vào cơ thể không đủ, việc đáp ứng nhu cầu của thai nhi có thể trở thành vấn đề dinh dưỡng đáng lưu ý. Vì vậy, mẹ bầu nên chú ý đến lượng canxi từ thực phẩm hàng ngày thay vì chỉ quan tâm đến việc uống viên bổ sung.

Một lý do khác khiến canxi được đặc biệt quan tâm trong thai kỳ là mối liên quan với các rối loạn tăng huyết áp thai kỳ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bổ sung canxi trong thai kỳ được khuyến nghị tại những khu vực hoặc nhóm dân cư có lượng canxi trong khẩu phần thấp, nhằm giúp giảm nguy cơ tiền sản giật và các biến chứng liên quan. Lợi ích này rõ hơn ở những thai phụ có lượng canxi ăn vào thấp, chẳng hạn dưới 600 mg/ngày.

Điều này không đồng nghĩa mọi mẹ bầu đều cần tự uống canxi liều cao. Nhu cầu bổ sung phụ thuộc vào lượng canxi nhận được từ chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của từng người.

ACOG khuyến nghị ưu tiên các nguồn thực phẩm giàu canxi như sữa, phô mai, sữa chua, cá mòi hoặc cá cơm ăn cả xương, rau lá xanh đậm, hạnh nhân, mè và các sản phẩm được bổ sung canxi.

Sữa và các sản phẩm từ sữa là những nguồn cung cấp canxi phổ biến. Một số thực phẩm không từ sữa như rau xanh, đồ uống thực vật hoặc nước trái cây được bổ sung canxi cũng có thể góp phần đáp ứng nhu cầu hàng ngày.

ACOG cũng khuyến cáo không tự ý dùng nhiều hơn liều vitamin trước sinh được chỉ định. Đặc biệt, mẹ bầu có chế độ ăn ít sữa và sản phẩm từ sữa, không dung nạp sữa hoặc thuộc nhóm có nguy cơ thiếu canxi nên trao đổi với bác sĩ để xác định nhu cầu cụ thể. Việc bổ sung đúng lượng giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà không biến canxi thành một loại "thuốc bổ" dùng càng nhiều càng tốt.