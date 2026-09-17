Muốn hai quả thận khỏe, làm ngay 5 việc 'nhỏ mà có võ' này mỗi ngày

Không cần thay đổi lối sống quá lớn, một số thói quen đơn giản như uống đủ nước, kiểm soát huyết áp, vận động và dùng thuốc đúng cách có thể góp phần bảo vệ thận mỗi ngày.

Bảo vệ thận là điều quan trọng vì cơ quan này đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Ảnh: CDC.

Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như lọc chất thải khỏi máu, điều hòa nước và điện giải, đồng thời tham gia kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, tổn thương thận có thể tiến triển âm thầm và nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Không ít thói quen quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày, từ uống chưa đủ nước, ít vận động đến tự ý dùng thuốc, có thể tạo thêm gánh nặng cho cơ quan này. Tin tốt là chỉ với vài thay đổi nhỏ và duy trì đều đặn, bạn đã có thể góp phần bảo vệ sức khỏe thận mỗi ngày.

Uống đủ nước mỗi ngày

Theo Hindustan Times, bác sĩ Suneet Singh, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver (Canada), cho biết uống đủ nước là một trong những thói quen đơn giản nhưng quan trọng đối với sức khỏe thận. Nước giúp thận loại bỏ chất thải qua nước tiểu và duy trì sự cân bằng chất lỏng, khoáng chất trong cơ thể.

Bác sĩ Singh cho biết bản thân bà cũng chú ý uống nhiều nước hơn vì đôi khi không cung cấp đủ nước cho cơ thể. Theo chuyên gia, phần lớn mọi người chỉ cần nước lọc để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, không nhất thiết phải sử dụng các loại nước bổ sung chất điện giải.

Lượng nước cần thiết ở mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, không nên cố uống một lượng nước quá lớn chỉ vì muốn "thải độc" cho thận.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận hoặc tim mạch cần hỏi bác sĩ về lượng nước phù hợp, bởi uống quá nhiều nước trong một số trường hợp có thể gây hại.

Uống đủ nước là một trong những thói quen đơn giản nhưng quan trọng đối với sức khỏe thận. Ảnh: Shutterstock.

Dành thời gian vận động mỗi tuần

Lười vận động có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường type 2 - những yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh thận mạn.

Bác sĩ Singh khuyến nghị duy trì khoảng 120 phút tập luyện mỗi tuần. Không nhất thiết phải thực hiện các bài tập cường độ cao. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc các hoạt động thể chất phù hợp với sức khỏe đều có thể trở thành một phần của thói quen hàng ngày.

Điều quan trọng là duy trì đều đặn thay vì tập quá sức trong một vài ngày rồi bỏ cuộc.

Chủ động kiểm soát đường huyết

Tiểu đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mạn. Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ tại thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu của cơ quan này.

Vì vậy, những người có nguy cơ mắc tiểu đường nên kiểm tra đường huyết định kỳ. Người đã mắc bệnh cần kiểm soát đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời chú ý chế độ ăn, cân nặng và mức độ vận động.

Không nên chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường mới kiểm tra, bởi bệnh thận do tiểu đường có thể diễn tiến trong thời gian dài mà không gây biểu hiện rõ ràng.

Theo dõi huyết áp thường xuyên

Huyết áp cao không chỉ ảnh hưởng đến tim và mạch máu mà còn có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, theo Cleveland Clinic.

Khi huyết áp tăng kéo dài, các mạch máu tại thận có thể bị tổn thương, khiến cơ quan này khó thực hiện chức năng lọc máu. Ngược lại, bệnh thận cũng có thể làm huyết áp tăng, tạo thành một vòng xoắn khiến sức khỏe ngày càng xấu đi.

Do đó, kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên là những việc không nên bỏ qua. Những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị và không tự ý ngừng thuốc khi thấy chỉ số huyết áp đã cải thiện.

Kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên là những việc không nên bỏ qua để bảo vệ thận. Ảnh: Magnific.

Không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau

Một thói quen tưởng như không liên quan nhưng có thể ảnh hưởng đến thận là tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt khi dùng thuốc giảm đau thường xuyên hoặc với liều cao.

Một số thuốc giảm đau không kê đơn thuộc nhóm NSAID có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, đặc biệt ở những người đã có bệnh thận, mất nước, lớn tuổi hoặc mắc các bệnh lý khác.

Do đó, không nên tự mua và sử dụng thuốc kéo dài mà không trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ. Nếu phải dùng thuốc thường xuyên để kiểm soát một tình trạng sức khỏe, người bệnh nên được đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và an toàn hơn.

Khi nào cần đi khám?

Bệnh thận thường không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu xuất hiện máu trong nước tiểu, phù không rõ nguyên nhân, thay đổi bất thường về lượng nước tiểu, mệt mỏi kéo dài hoặc huyết áp tăng, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, những người mắc tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân, có tiền sử gia đình mắc bệnh thận hoặc thường xuyên sử dụng một số loại thuốc có nguy cơ ảnh hưởng đến thận nên chủ động kiểm tra chức năng thận theo tư vấn của bác sĩ.

Sức khỏe thận không chỉ phụ thuộc vào một thói quen riêng lẻ. Uống đủ nước, vận động đều đặn, kiểm soát huyết áp và đường huyết, đồng thời sử dụng thuốc đúng cách là những việc nhỏ nhưng nếu duy trì lâu dài có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.