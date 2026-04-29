Giông lốc cuốn sập nhà dân, bé trai 13 tuổi tử vong

  • 21:00 29/4/2026

Trận giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã làm đổ sập, tốc mái nhiều nhà dân, khiến bé trai 13 tuổi tử vong khi đang ngủ.

Ngày 29/4, ông Ninh Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết địa phương đang khắc phục hậu quả do trận giông lốc kèm mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 22h ngày 28/4, trên địa bàn xuất hiện giông lốc dữ dội kèm mưa lớn. Trận giông lốc đã làm sập ngôi nhà của em Vi Thành L. (13 tuổi, trú bản Cua). Nhiều khối gỗ nặng đã đè trúng chỗ bé trai đang nằm ngủ khiến cháu tử vong.

Ngôi nhà đổ sập đêm 28/4 khiến cháu bé 13 tuổi ở xã Nam Xuân tử nạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà còn có ông bà nội của nạn nhân. Hai người kịp thời chạy thoát nên không bị thương.

Sau sự việc, chính quyền xã Nam Xuân cùng công an, quân sự xã phối hợp với người dân tổ chức giải phóng hiện trường và sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé không qua khỏi.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nam Xuân, trận giông lốc đã khiến 10 hộ dân bị hư hỏng nhà. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp, 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái. Nhiều tài sản của người dân như xe máy, tivi, máy xay xát và hoa màu bị hư hại.

Tại nhiều xã như Phú Xuân, Hiền Kiệt, Pù Luông... ở tỉnh Thanh Hóa cũng ghi nhận thiệt hại nặng do giông lốc, mưa lớn gây ra. Trận thiên tai làm tốc mái hàng chục nhà dân, trường học, gãy đổ cây xanh. Toàn tỉnh ghi nhận gần 280 ha lúa giai đoạn trổ bông, ngô và keo bị gãy đổ.

Ông Phạm Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, cho biết giông lốc cũng khiến một số nhà dân, Trường Tiểu học và Mầm non của xã bị tốc mái. Hiện chính quyền các xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà, đồng thời phối hợp với ngành điện lực khắc phục cột điện bị gãy, kiểm tra hệ thống điện đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 29/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, có nơi mưa to. Trong cơn giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Phạm Trường/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

