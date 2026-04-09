Giới xuất bản chán ngán với cặp Harry - Meghan

Nhiều nguồn tin trong giới xuất bản cho biết Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang yêu cầu trả thêm tiền cho cuốn hồi ký "Spare".

Trang The Scoop đưa tin rằng các CEO tại nhà xuất bản Penguin Random House thường xuyên nhận được liên lạc từ phía cặp Harry và Meghan. Vấn đề duy nhất được đề cập là đề nghị chi trả thêm, dù nhà xuất bản này đã tiêu tốn hàng triệu USD cho họ.

Harry được cho là đã nhận về 20 triệu USD cho cuốn hồi ký ăn khách năm 2023, Spare. Tuy nhiên, Công tước xứ Sussex tin rằng họ xứng đáng nhận nhiều hơn.

Thất vọng với nhà Harry

Một người trong ngành xuất bản tiết lộ: “CEO tại Penguin Random House gần như nhận được các cuộc gọi hàng tuần từ phía nhà Sussex yêu cầu thêm tiền. Họ nghĩ rằng sẽ có thêm tiền bản quyền, nhưng thực tế thì không. Penguin đã trả số tiền ban đầu quá lớn và với chi phí tiếp thị, in ấn cùng nhiều khoản khác, ngay cả khi cuốn sách đã bán được hàng triệu bản, Penguin cũng chưa đủ thu hồi vốn".

Spare đã phá kỷ lục khi bán được 3,2 triệu bản trên toàn cầu trong tuần đầu tiên và hiện được cho là đã bán được hơn 6 triệu bản. Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, Spare đã trở thành cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất mọi thời đại.

Dù phá kỷ lục về doanh số, cuốn hồi ký "Spare" của Hoàng tử Harry dường như vẫn chưa bù được chi phí xuất bản.

Một người trong ngành xuất bản cho hay: "Penguin Random House đã chấm dứt hợp tác với vợ chồng nhà Sussex. Họ sẽ không bao giờ xuất bản thêm cuốn sách nào của cặp này nữa. Nhà xuất bản đã thua lỗ về mặt tài chính".

Một CEO xuất bản khác cho rằng Công tước xứ Sussex không hiểu rõ tình hình kinh doanh. "Harry hoàn toàn không có khái niệm gì về tiền bạc và không hiểu rằng tiền cũng sẽ hết”.

Thỏa thuận trị giá 20 triệu USD của cặp đôi với Spotify đã kết thúc vào năm 2023 sau khi chỉ ra mắt được một mùa podcast Archetypes của Meghan.

Mùa thứ hai của podcast Confessions of a Female Founder với đối tác mới Lemonada Media cũng chưa được thực hiện, dù có thông tin từ năm 2025.

Netflix cũng đã dừng thỏa thuận với Meghan và thương hiệu phong cách sống As Ever của bà. Trong khi đó, các đề xuất sách của Meghan không thu hút được sự quan tâm. Giới xuất bản từ chối ít nhất hai ý tưởng của bà về ra mắt sách liên quan tới vai trò lãnh đạo và hoạt động từ thiện.

Nhiều người trong cuộc cảm thấy vợ chồng nhà Sussex "thật phiền phức" và không thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng nào cho những cuốn sách tiếp theo.

Đồn đoán Harry-Meghan ly hôn

Giới xuất bản cũng đã nói nhiều tới ý tưởng về cuốn sách ly hôn của Meghan.

Theo một bài báo trên tạp chí Vanity Fair tháng 1 năm 2025, có "một tin đồn đang lan truyền trong giới xuất bản". "Đội ngũ của Meghan đã trò chuyện với một nhà xuất bản để thăm dò sự quan tâm đến ý tưởng ra mắt một cuốn sách về cuộc sống sau ly hôn".

Tuy nhiên, tạp chí này viết rằng "không hề có đề xuất bằng văn bản hay thông tin chính thức nào".

Ý tưởng này cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết. "Không thực sự có [một cuộc ly hôn] nào đang được tiến hành!" Vanity Fair lưu ý.

Một nguồn tin thân cận với nhà Sussex đã bác bỏ những đồn đoán về ly hôn vào thời điểm đó. Người này nói với Page Six rằng "Meghan và Harry gắn bó với nhau và giá trị của họ nằm ở việc họ là một cặp đôi. Ngay cả khi họ muốn chia tay thì họ cũng không thể làm điều đó".