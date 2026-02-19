Giới trẻ Hà Nội lên núi uống cà phê đầu năm

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giới trẻ Hà Nội tìm về những khoảng xanh ngoại thành để đón Tết theo cách riêng. Bên ly cà phê hay túp lều nhỏ, họ tận hưởng sự khoáng đạt và bình yên giữa thiên nhiên.

Các khu vực đồi núi cách trung tâm khoảng 30-40 km, trong đó có Sóc Sơn, ghi nhận lượng khách trẻ tăng vào dịp cuối năm và những ngày Tết. Phần lớn đi theo nhóm nhỏ khoảng 3-7 người, chủ yếu đi trong ngày.

Tại các quán cà phê nằm trên sườn đồi hoặc giữa rừng thông, khu vực ngồi được bố trí ngoài trời, rải rác dưới tán cây. Một số bàn đặt sát mép đồi với tầm nhìn hướng xuống thung lũng, nơi khác trải thảm, kê ghế lười để khách có thể ngồi hoặc nằm thư giãn. Buổi sáng có sương nhẹ và không khí se lạnh, đến trưa, nắng dịu hơn, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời.

Chụp hình đầu năm là hoạt động được nhiều nhóm ưu tiên. Một số bạn chuẩn bị trang phục tone đỏ, trắng, be hoặc áo dài cách tân để phù hợp không khí Tết. Các góc được lựa chọn nhiều gồm lối mòn phủ lá khô giữa đồi thông, khu vực hiên gỗ, bậc thang hướng ra hồ hoặc nền trời rộng phía sau tán cây cao. Ánh sáng tự nhiên và phông nền xanh giúp bức ảnh mang sắc thái mộc mạc, không cần dàn dựng cầu kỳ.

"Ở đây ánh sáng đẹp và không gian thoáng nên chụp ảnh dễ hơn trong thành phố. Mỗi góc đều có thể thành background", Mai Phương (24 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Ngoài ảnh cá nhân, nhiều nhóm chụp hình tập thể, quay video ngắn hoặc thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đầu năm. Một số quán còn bố trí tiểu cảnh tối giản như bàn gỗ, ghế mây, lều nhỏ, tạo thêm điểm nhấn cho khung hình mà vẫn giữ được tổng thể thiên nhiên.

Theo đại diện một cơ sở lưu trú tại vùng ven Hà Nội, dịp Tết lượng khách trẻ tăng nhẹ, chủ yếu đến để nghỉ ngơi và chụp ảnh. "Họ không ở quá lâu, nhưng dành nhiều thời gian để ngắm cảnh và ghi lại khoảnh khắc đầu năm", người này cho biết.

Xu hướng lên núi uống cà phê dịp Tết đang trở thành lựa chọn của những nhóm bạn trẻ muốn kết hợp giữa thư giãn, gặp gỡ bạn bè và lưu giữ hình ảnh đầu năm trong không gian gần gũi thiên nhiên.

