Giới trẻ Hà Nội lên núi uống cà phê đầu năm

Tại các quán cà phê nằm trên sườn đồi hoặc giữa rừng thông, khu vực ngồi được bố trí ngoài trời, rải rác dưới tán cây. Một số bàn đặt sát mép đồi với tầm nhìn hướng xuống thung lũng, nơi khác trải thảm, kê ghế lười để khách có thể ngồi hoặc nằm thư giãn. Buổi sáng có sương nhẹ và không khí se lạnh, đến trưa, nắng dịu hơn, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời.